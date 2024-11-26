26 ноября 2024, 10:26

Утренние пробки в Подмосковье составили 5 баллов 26 ноября

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Загруженность дорог Московской области составила пять баллов утром, во вторник. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на магистралях и шоссе региона находится миллион машин.

Пробки в сторону Москвы образовались на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.

Пробки Дороги
26 ноября 2024, 10:04
Робот Светлана пригласил на вакцинацию 1,3 млн жителей Подмосковья
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Робот Светлана пригласила на вакцинацию от гриппа свыше 1,3 миллиона человек. Голосовой помощник звонил жителям по телефону и рассказывал, где можно пройти процедуру.

Как рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, прививку можно сделать не только в поликлинике, но и в мобильных комплексах, которые работают в самых оживленных местах.

Для прохождения процедуры необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС.

Графики и адреса работы передвижных комплексов размещены по ссылке.

Сделать прививку также можно в поликлинике, записавшись через «Госуслуги» , по телефону 122 или через Telegram-бот.

Больницы Вакцинация
26 ноября 2024, 09:41
Программу благоустройства на 2024 год завершили в Подмосковье
Министерство благоустройства МО
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В 2024 году в Московской области благоустроили 90 территорий, включая 23 пешеходные зоны и площади, 14 скверов, 12 парков, пять набережных, 12 лесопарков, восемь детских скверов и 13 активных зон в парках. Об итогах годовой программы губернатору Андрею Воробьеву доложил заместитель председателя правительства Подмосковья Михаил Хайкин.

«С января по октябрь подмосковные парки посетило 72 миллиона человек, что на 7,5 миллиона больше данных прошлого года. Сейчас мы активно готовимся к зимнему сезону. В рамках проекта „Зима в Подмосковье“ планируем обширную программу мероприятий, включающую праздничные, культурно-массовые и спортивные активности», - добавил Михаил Хайкин.

За год в Московской области по губернаторской программе установили 130 новых детских игровых площадок, а на 573 ранее построенных игровых комплексах полностью заменили устаревшее оборудование.

В этом году благоустроили парк «Захарово» в Одинцове, а в Жуковском преобразили Центральный парк. Некоторые обновленные локации представляют историческую ценность. Так, парк «Певческое поле» в Подольске расположен у памятника архитектуры - Знаменской церкви. Наследие не только сохранили, но и удачно обыграли в планировке парка: к храму провели лестницу с готической аркой, разбили цветники, продумали систему освещения.

Продолжилось благоустройство подмосковных лесопарков. В этом году обновили лесопарк «Северный» в Пушкино и Химкинский лесопарк.

«В этом году в Подмосковье появились такие значимые объекты, как Лесной бульвар в Протвине, площадь Победы в Раменском, пешеходная зона между улицами Школьная и Парковая в Волоколамске, а также набережная у реки Синичка в Красногорске и другие», - рассказал Хайкин.

Подмосковье шестой раз подряд вошло в тройку лидеров России по индексу качества городской среды. А в конце августа область получила национальную премию как лучший регион по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Больницы Вакцинация
26 ноября 2024, 05:42
Школьники и студенты из Химок пройдут курс в «Медиашколе Подмосковья»
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Школьники и студенты из Химок примут участие в четырехдневном образовательном интенсиве, где их обучат основам журналистики. Наставниками ребят станут практикующие журналисты, блогеры, ведущие.

Участники медиашколы научатся писать грамотные тексты, брать интервью, снимать и продвигать материалы на медиаплощадках.

«Мы очень заинтересованы в воспитании молодых профессиональных кадров в области медиа, поиске талантливых и творческих ребят. Сейчас, как никогда, важно уметь работать с информацией, создавать качественный продукт», - поделилась руководитель министерства информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.

Учеников Медиашколы ждут полезные лекции с дискуссиями, семинары, мастер-классы, паблик-токи. Каждый участник получит не только ценные навыки, но и собственное портфолио.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Молодежь
26 ноября 2024, 05:37
Свыше 3000 ям ликвидировали во дворах Химок с начала года
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Ямочный ремонт в городском округе Химки ведут на протяжении всего года. Специалисты устранили уже более трех тысяч дефектов дорожного покрытия во дворах муниципалитета.

Работники коммунальных служб только за последнюю неделю ликвидировали ямы в микрорайонах Левобережный, Сходня и Луневском поселении. Также ремонтные работы выполнят Васильковое поле в Кутузовском.

«В первую очередь, специалисты „Объединенного городского хозяйства“ отрабатывают адреса по заявкам и обращениям и еще проводят ежедневный мониторинг дворовых территорий и дорог», - рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Чтобы сообщить о яме во дворе или на проезжей части, жители муниципалитета могут обратиться в территориальное управление своего микрорайона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Химки Дороги

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