Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 3 июня

Выездной цирк, фокусники, аниматоры и пони приезжали к пациентам НИКИ детства 1 июня. Праздник с подарками провели на всех площадках института.

«Международный день защиты детей - наш любимый, долгожданный праздник. 1 июня мы традиционно собираем наших врачей, маленьких пациентов и их родителей. Мы хотим, чтобы даже сложное время госпитализации и лечения осталось в памяти только приятными воспоминаниями», - отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

На празднике детям раздали мелки и за несколько часов территория возле Института детства превратилась в разноцветный ковер рисунков на асфальте. День защиты детей прошел в кружении мыльных пузырей, детских песен и разноцветных шаров.

Кроме того, врачи НИКИ детства организовали и провели трехдневный онлайн квест, посвященный здоровому образу жизни. В нем приняли участие ребята со всей России.

«Наши доктора и врачи из других регионов, в том числе Новосибирска и Екатеринбурга, проводили интересные уроки, рассказывали о здоровых привычках и делились самой полезной и важной информацией», - рассказала руководитель Учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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