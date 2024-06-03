03 июня 2024, 09:52

Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 3 июня

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Загруженность магистралей и шоссе в Подмосковье оценили в четыре балла утром 3 июня. В Минтрансе региона сообщили, где образовались основные заторы.

С трудом движутся в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым» и М-7 «Волга», а также на Носовихинском, Волковском, Ленинградском, Пятницком и Щелковском шоссе. Водителей призвали быть внимательными и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев о реконструкции Осташковского шоссе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

03 июня 2024, 10:58
Праздник с артистами и подарками провели для пациентов НИКИ детства 1 июня
НИКИ детства
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Выездной цирк, фокусники, аниматоры и пони приезжали к пациентам НИКИ детства 1 июня. Праздник с подарками провели на всех площадках института.

«Международный день защиты детей - наш любимый, долгожданный праздник. 1 июня мы традиционно собираем наших врачей, маленьких пациентов и их родителей. Мы хотим, чтобы даже сложное время госпитализации и лечения осталось в памяти только приятными воспоминаниями», - отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

На празднике детям раздали мелки и за несколько часов территория возле Института детства превратилась в разноцветный ковер рисунков на асфальте. День защиты детей прошел в кружении мыльных пузырей, детских песен и разноцветных шаров.

Кроме того, врачи НИКИ детства организовали и провели трехдневный онлайн квест, посвященный здоровому образу жизни. В нем приняли участие ребята со всей России.

«Наши доктора и врачи из других регионов, в том числе Новосибирска и Екатеринбурга, проводили интересные уроки, рассказывали о здоровых привычках и делились самой полезной и важной информацией», - рассказала руководитель Учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Дети
03 июня 2024, 10:45
Новый онлайн-сервис для школьников запустили в Подмосковье
Unsplash
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Онлайн-сервис, который поможет узнать о назначении ежегодной выплаты для школьников, запустили на региональном портале госуслуг. Он автоматически проверит, была ли назначена выплата в текущем календарном году.

«В нем отображаются в том числе сведения, когда у пользователя появится возможность подать новое заявление. Это нововведение поможет сократить количество отказов в предоставлении услуги, поскольку исключает вероятность подачи дублирующих заявок», - сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервис предпроверки информации о ранее назначенной мере социальной поддержки подключен еще к четырем услугам. Всего на региональном портале доступно свыше 370 услуг.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Госуслуги
03 июня 2024, 10:44
Свыше 2 миллионов человек побывали в парках Подмосковья за неделю
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За неделю в подмосковных парках побывали свыше 2,3 миллиона человек. Это почти на 400 тысяч больше, чем в аналогичном периоде 2023 года, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора», - отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

При этом почти 500 тысяч человек побывали в парках в субботу, 1 июня. Самыми посещаемыми стали парк «Пехорка» в Балашихе, парк Толстого в Химках, Центральный парк в Пушкино, парк Мира в Мытищах, а также парк Ларисы Лазутиной в Одинцове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Парки
03 июня 2024, 10:35
Горячая линия главврача в Подмосковье приняла 100 тысяч звонков с января
Пресс-служба Минздрава МО
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Подмосковные пациенты могут обратиться на горячую линию главного врача, чтобы задать вопросы или оставить отзыв о больнице. С начала года такой возможностью воспользовались более 100 тысяч раз.

«Важно создавать такие условия, чтобы наши пациенты могли оперативно получить интересующую их информацию. С начала года на горячую линию главного врача поступило свыше 100 тысяч обращений, а всего за два года ее работы обработано свыше 400 тысяч звонков», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Для обращения на горячую линию нужно набрать единый номер телефона 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо сообщить добавочный, который можно найти на сайтах и информационных плакатах в поликлиниках и больницах. Позвонить на линию можно по рабочим дням с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение

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