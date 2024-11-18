18 ноября 2024, 09:52

Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 18 ноября

Читайте нас в: Google Новости

Загруженность дорог Московской области составила четыре балла утром в понедельник. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на магистралях и шоссе находится более 937 тысяч машин, что на 2% меньше средних значений для этого времени суток.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют зимой. Это позволит разгрузить юго-восток региона.

Пробки Дороги Водители
17 ноября 2024, 21:41
Экскурсию в филиал военной академии РВСН провели для школьников в Серпухове
Читайте нас в: Google Новости
Воспитанники военно-патриотического центра «Маргеловец» приняли участие в информационно-агитационной акции, организованной представителями командования Серпуховского филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого. Мероприятие прошло под девизом: «Есть такая профессия — Родину защищать», отражая стремление патриотов связать свою жизнь с защитой Отечества.

Целью акции стала популяризация профессии военного и привлечение молодёжи в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. В рамках обзорной экскурсии ребята узнали об истории одного из ведущих военно-учебных заведений страны, познакомились с объектами учебно-материальной базы и условиями службы курсантов. Эти аспекты всегда вызывают особый интерес у подрастающего поколения.

Многие воспитанники «Маргеловца» выразили желание поступить в академию после окончания школы и уже начали подготовку к вступительным экзаменам и нормативам. Представители академии подробно рассказали о процессе приёма абитуриентов, что помогло юным патриотам лучше понять требования и ожидания.

Будучи курсантами военно-патриотического клуба, серпуховичи приобретают навыки, которые будут полезны при поступлении в академию. Помимо спортивной подготовки, они осознают важность ответственного подхода к учебному процессу в общеобразовательных учреждениях.

Эта инициатива стала важным шагом в укреплении связи между молодежью и Вооруженными Силами, вдохновляя новое поколение на выбор профессии, связанной с защитой Родины.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Экскурсии Серпухов
17 ноября 2024, 21:14
Администрация Можайска провела встречу с жителями Локомотивной улицы
Пресс-служба администрации Можайского округа
Читайте нас в: Google Новости
В ходе встречи с жильцами многоквартирного дома по улице Локомотивная, 6 глава Можайского округа Денис Мордвинцев обсудил актуальные проблемы и предложил решения для улучшения условий проживания. Одной из главных тем стало состояние дороги, которую жители ежедневно используют для сокращения пути до автовокзала.

Денис Мордвинцев поручил привести эту дорогу в порядок, подчеркнув ее важность для местных жителей. Кроме того, в ближайшее время совместно с управляющей компанией будет определено удобное место для расположения контейнерной площадки. Это решение поможет улучшить санитарное состояние территории и упростить процесс сбора отходов.

Также ведутся переговоры с владельцем соседней территории. Глава округа выразил намерение добиться от собственника приведения его участка в порядок, что положительно скажется на внешнем виде и безопасности района.

Денис Мордвинцев и жители договорились весной провести субботник во дворе дома. В планах - благоустройство территории, включая высадку деревьев и кустарников. Эти инициативы направлены на создание более комфортной и экологически благоприятной среды для всех жителей.

Все работы, проводимые в доме или на прилегающей территории, будут своевременно сообщаться представителями управляющей компании в общедомовом чате, что обеспечит прозрачность и вовлеченность жителей в процесс улучшения их района.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Можайск
17 ноября 2024, 20:49
Юнармейцы в Можайске приняли участие в акции «Верни Герою имя»
Пресс-служба Администрации Можайского городского округа
Читайте нас в: Google Новости
Волонтеры и юнармейцы приняли участие в акции «Верни Герою имя». Они убрали территорию воинского мемориала, расположенного в самом сердце Можайска.

Это место имеет особое значение, так как здесь покоятся герои, отдавшие свои жизни при освобождении нашего города от немецко-фашистских захватчиков во времена Великой Отечественной войны. Особое внимание ребята уделили памяти Степана Терентьевича Дроздецкого. Родившийся в 1907 году в деревне Решицы Псковской области, Степан Терентьевич был начальником штаба и командиром 601 Краснознаменного мотострелкового полка. Он сыграл ключевую роль в освобождении города Можайска и населенных пунктов Можайского района в 1942 году. За свои заслуги подполковник Дроздецкий был награжден двумя Орденами Красной Звезды. Он погиб 8 марта 1943 года и был похоронен в городе Можайск.

Организаторы мероприятия отметили, что такие акции не только помогают сохранить память о героях, но и объединяют молодое поколение, формируя командный дух и навыки взаимодействия. Во время таких мероприятий юнармейцы учатся работать вместе и развивают чувство ответственности, что является важной составляющей воспитания патриотизма и гражданской ответственности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волонтеры Памятники Можайск
17 ноября 2024, 20:15
Школу в поселке Васильчиново откроют после капремонта в 2025 году
Администрация Наро-Фоминского городского округа
Читайте нас в: Google Новости
В поселке Васильчиново на улице Восточной, 20 активно ведутся работы по капитальному ремонту местной школы. В рамках этого масштабного проекта планируется обновить кровлю и фасад здания, заменить инженерные сети, окна и двери, провести внутреннюю отделку, а также установить новую мебель и современное оборудование.

Данный проект осуществляется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и полностью финансируется из бюджета Московской области. Завершение всех ремонтных работ намечено к началу следующего учебного года, что позволит ученикам вернуться в обновленное и комфортное образовательное пространство.

На время проведения ремонта обучающиеся начальной школы и часть классов среднего звена временно перемещены в здание дошкольного подразделения и Дом культуры и спорта «Восток» в поселке Васильчиново. Это решение позволяет продолжить образовательный процесс без значительных перерывов и неудобств для учащихся.

Напомним, что в Наро-Фоминском городском округе уделяется особое внимание созданию современной и комфортной образовательной среды для детей. Обновление школы в Васильчиново станет важным шагом в этом направлении, обеспечив учащимся и педагогам лучшие условия для обучения и развития.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Школы Ремонтные работы

Новости по теме