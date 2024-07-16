Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 16 июля

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Заторы в сторону Москвы образовались на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Каширском, Ленинградском, Щелковском, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей предупредили, что во вторник в Подмосковье сохранится жаркая погода. Перед поездкой необходимо проветривать автомобиль, парковаться в тени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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