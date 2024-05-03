Утренние пробки в Подмосковье составили 3 балла 3 мая

Читайте нас в:

Основные заторы образовались в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым» и М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».