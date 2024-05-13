Утренние пробки в Подмосковье составили 3 балла 13 мая

Участники клуба «Активное долголетие» городского округа Подольск провели спортивный фестиваль к Дню Победы. Гости приняли участие в зарядке, занятии по скандинавской ходьбе, соревнованиях и спортивных мастер-классах.

Победители и призеры различных состязаний получили заслуженные награды. Восполнить потраченные силы можно было на полевой кухне, где всех угощали солдатской кашей и чаем.

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Фестиваль «Сила Победы» прошел под открытым небом - на стадионе «Заречье» в Климовске. В городском округе Подольск его проводят уже во второй раз. Участие в нем приняли более тысячи человек со всего Подмосковья. Открывали фестиваль показательным выступлением по гиревому жонглированию.

«Спортсмены приехали со всей Московской области на перетягивание каната, на силовой экстрим, на другие соревнования. Но большая часть - это наши жители, любители активного образа жизни, которые пришли активно провести свой выходной день», - поделился председатель комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск Вячеслав Назаров.

Одним из самых ярких соревнований спортивного праздника стало перетягивание каната. Каждый матч состоял из двух схваток. Также среди дисциплин фестиваля были гиревой спорт, русский жим, армрестлинг.

«В честь Дня Победы призываем всех заниматься физическими видами спорта для того, чтобы вести здоровый образ жизни, чтобы была возможность защитить свое отечество. В здоровом теле здоровый дух!» - сказал муниципальный депутат городского округа Подольск Андрей Герасимов.

Подрастающее поколение выступило на легкоатлетической эстафете. Юные спортсмены попробовали себя метании ножей, баскетболе и волейболе. Отдельно можно было пройти тестирование по нормам ГТО и проверить свои силы в сборке и разборке автомата.