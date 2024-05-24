Утренние пробки в Подмосковье составили 2 балла 24 мая

Студенты и выпускники Воскресенского колледжа смогли посетить День карьеры. Для них подготовили ярмарку трудоустройства с участием работодателей — 15 ведущих компаний Воскресенска и Коломны.

Студенту Максиму Гизатулину определиться с профессией помог федеральный проект «Билет в будущее», который реализовывался на базе его школы. На Дне карьеры в колледже молодой человек узнал, где требуются электромонтеры.

«Я познакомился с предприятием, которое представляет для моей профессии разные вакансии, которые оплачиваются, есть обучение и помощь в написании диплома. Я считаю, что это очень удобно, потому что не каждый человек может поискать вакансии в интернете, а тут все наглядно», - поделился Максим.

Для будущих специалистов ярмарка трудоустройства - это не просто знакомство с потенциальным работодателем, а реальная возможность узнать о заработанной плате, условиях труда и социальных гарантиях из первых уст. Предприятия же в свою очередь готовы проводить экскурсии, обучать и обеспечивать практику.

«Это наши ключевые партнеры, которые четко заинтересованы в том, чтобы иметь квалифицированных специалистов. Они не просто так присутствуют на каждом Дне открытых дверей, Днях карьеры, они приезжают дополнительно, общаются с нашими студентами. При этом мы проводим тематические экскурсии на предприятия», - рассказала директор Воскресенского колледжа Алла Лунина.

Главным событием ярмарки трудоустройства стало подписание соглашения о сотрудничестве между Воскресенским колледжем и Центром занятости Московской области.

«Мы видим все предприятия Московской области: кто открывается, кто сокращается, кто предоставляет места. Сегодняшнее соглашение дает возможность выпускникам колледжа участвовать в мероприятиях Центра занятости и видеть все компании региона», - отметила директор Центра занятости Подмосковья Светлана Скородумова.

Многие из выпускников колледжа хотят трудиться в своем городе. Ежегодно в городском округе Воскресенск появляется порядка двух тысяч новых рабочих мест. Поэтому подготовка востребованных кадров выходит на первый план.

«Очень оперативно колледж подстраивается под запросы предприятия, создает профильные группы, профессии, которые востребованы. То, что здесь присутствует руководство областного центра занятости, - это говорит об уровне», - сказал заместитель главы городского округа Воскресенск Олег Илюшин.

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