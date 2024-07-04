Утренние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 4 июля
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в четыре балла утром 4 июля. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Каширском, Ленинградском, Варшавском, Осташковском и Симферопольском шоссе, а также на трассе М-4 «Дон».
В региональном Минтрансе уточнили, что утром на дорогах Московской области зафиксировали 852 тысячи автомобилей, что на 1% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца.
Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не садиться за руль при плохом самочувствии.
Напомним, в сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.
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