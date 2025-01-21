21 января 2025, 10:08

Утренние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 21 января

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Загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области достигла четырех баллов. В Минтрансе Подмосковья рассказали, что на дорогах находятся 945 тысяч автомобилей.

Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-9 «Балтия», а также Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителям напомнили о возможной гололедице из-за погодных условий. Нужно быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Пробки Дороги
21 января 2025, 11:04
Более 10 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Чехове
Телеканал 360
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Ежегодно 19 января православные отмечают один из самых древних праздников в христианской культуре, который связан с крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан. В муниципальном округе Чехов Великое освящение воды началось 18 января и завершилось с началом нового календарного дня.

В Крещенскую ночь в храмах Чеховского благочиния прошли праздничные ночные службы. Одним из самых массовых мест, куда приходят верующие, чтобы набрать воду и окропить дом, а также символически смыть свои грехи в купели стал святой источник преподобного Давида на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни в селе Талеж.

«Когда человек окунется в эту святую воду, он забывает про все. Она освящает, она дает дух, здоровье. Это все я на себе испробовал», - поделился местный житель Василий Иванов.

Для массовых купаний на территории муниципалитета было подготовлено семь мест. Ко всем купелям обеспечили удобный подъезд и оборудовали лестницы для входа в воду, установили теплые палатки для переодевания, организовали горячий чай и угощения. Для безопасности дежурили сотрудники силовых структур, спасатели и медицинские бригады. На некоторых точках работала полевая кухня.

Окунуться в освященную купель или иордань можно в течение трех дней. Уже ночью 19 января в Чехове более 10 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях, среди которых были не только жители, но и гости округа.

Всего в Московской области подготовили 195 мест, где православные смогли безопасно и с комфортом приобщиться к христианской традиции.

Праздники Православие Чехов
21 января 2025, 10:53
Еще 14 школьникам в Чехове вручили первые паспорта
Телеканал 360
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По традиции церемония прошла в торжественной обстановке под гимн Отечества. Паспорта из рук главы округа Михаила Собакина получили 14 старшеклассников.

Глава Чехова подчеркнул важность гражданской ответственности и активной жизненной позиции, призвав ребят участвовать в общественной жизни, развивать свои таланты и стремиться к знаниям.

В завершении мероприятия школьники сделали общее фото с руководителем муниципалитета, а также смогли пообщаться с ним лично.

«Первый документ - это только начало большой жизни. Впереди вас ждет много всего интересного, увлекательного. Это будет аттестат школы, водительское удостоверение. Это будет нелегкий труд по выбору своей будущей профессии. Выбор будущей профессии - это важно, потому что за вами - подрастающим поколением - наше будущее», - обратился к школьникам Михаил Собакин.

Ребятам также вручили Конституцию России, а девочкам отдельно подарили цветы.

Паспорта Чехов Школьники
21 января 2025, 10:42
Подмосковный спортсмен выиграл бронзу на всероссийских соревнованиях по стрельбе
Стрелковый союз России
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Подмосковный спортсмен Тимофей Алейников выиграл бронзу на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. В них участвовали 537 спортсменов из 41 региона России.

Как рассказали в региональном Минспорте, Тимофей Алейников стал бронзовым призером в упражнении «винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов, три положения». Эта дисциплина входит в программу Олимпийских игр За победу в ней боролись 63 человека. В результате победителем стал представитель Республики Удмуртия, на второй ступени пьедестала расположился спортсмен из Владимирской области, а подмосковный стрелок закрыл тройку лидеров.

Соревнования проходили в Ижевске с 11 по 20 января в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Спортсмены
21 января 2025, 10:37
Соблюдение правил перевозки детей в автомобилях проверили в Видном
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Сотрудники ГАИ в Ленинском округе провели акцию «Детское кресло». Они проверили около 150 автомобилей и вручили владельцам информационные памятки.

Рейд провели для того, чтобы привлечь внимание водителей к безопасной перевозке детей. Сотрудники ГАИ проверили 148 автомобилей, из них в 33 обнаружили нарушения.

«Сотрудники Госавтоинспекции проводили профилактические беседы с участниками дорожного движения, призывая водителей-родителей задуматься над вопросом обеспечения детской безопасности на дороге. Очень важно при каждой поездке использовать детские удерживающие устройства и пристегивать детей ремнем безопасности», - уточнили в Управлении МВД России по Ленинскому округу.

Рейд провели около торговых центров. Сотрудники ГАИ поговорили с водителями, у которых в машине находились дети. Они вручили родителям информационные листовки с напоминанием о том, что перевозить детей до 12 лет необходимо только в удерживающем устройстве согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения в России. Автоинспекторы также обратили внимание на то, что адаптер для ремня безопасности не является приспособлением для перевозки детей.

Сотрудники ГАИ выявили 33 нарушения. В отношении нарушителей составлены протоколы. Напомним, штраф за перевозку ребенка без детского кресла в России - три тысячи рублей.

Ленинский округ

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