01 июля 2024, 10:27

Утренние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 1 июля

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Загруженность магистралей и шоссе Московской области составила четыре балла утром 1 июля. По данным Минтранса Подмосковья, на дорогах находятся более 851 тысячи машин.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Ленинградском и Щелковском шоссе. Водителей призвали быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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Пробки Дороги
01 июля 2024, 10:34
Дом культуры имени Нариманова в Шатуре капитально отремонтируют к сентябрю
Министерство строительного комплекса Московской области
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Капитальный ремонт ДК имени Нариманова продолжается в Шатуре. Работы стартовали в апреле 2024 года, а завершатся уже к сентябрю. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

«Сейчас в помещениях Дома культуры ведутся демонтажные работы - они завершены на 60%. В зрительном зале уже установлены строительные леса», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Проект предполагает восстановление исторического облика здания, замену инженерных сетей и оборудования, а также проведение отделочных работ в помещениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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Шатура
01 июля 2024, 10:23
Стобалльников по ЕГЭ и медалистов наградили в Орехово-Зуеве
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650 школьников отметили выпускной в Орехово-Зуеве. Торжество прошло на Новой Набережной.

Праздник начался с вальса, который исполнили выпускники. Также состоялось барабанное шоу. А в финале торжества вчерашние школьники запустили воздушные шары в ночное небо.

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Среди выпускников есть 13 стобалльников по ЕГЭ. Отличников и их родителей поздравили прямо на сцене. Отметили на празднике и медалистов: 114 золотых и 92 серебряных.

«Вы переступаете порог новой самостоятельной взрослой жизни. Какая она будет - зависит от каждого из вас. Главное - верить в себя и свои силы. Уверенно идти к своей цели, какой бы фантастической она вам ни казалась» - сказал глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Выпускные Школьники Орехово-Зуево
01 июля 2024, 09:54
Льготная ипотека помогла детскому кардиологу в Наро-Фоминске приобрести жилье
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Владислав Кузьмин из Наро-Фоминского городского округа приобрел квартиру благодаря программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Трудовой стаж детского кардиолога Наро-Фоминского перинатального центра Владислава Кузьмина насчитывает более 10 лет. В семье врача трое детей. Когда на работе предложили принять участие в «Социальной ипотеке», решил попробовать, и все получилось.

«Учитывая, что народу у нас много, взяли четырехкомнатную квартиру в пятиэтажке. Хороший дом, удачная планировка с большой кухней. Очень душевный уютный район, все зелено вокруг. При этом инфраструктура на высоте - рядом детский сад и школа, много секций», - рассказал врач.

Программа «Социальная ипотека» работает в Подмосковье с 2016 года. С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение льготы, можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Связанные с медициной профессии требуют не только высочайшего мастерства, но и самоотверженности, чуткого сердца и душевной теплоты - об этом напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В Подмосковье для ценных специалистов в сфере здравоохранения действуют разные меры поддержки, в том числе программа «Земля врачам».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Социальная ипотека
01 июля 2024, 09:39
Паркинг на 309 машин построят в ЖК «Новое Видное»
Самолет
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Наземный паркинг на 309 мест появится в ЖК «Новое Видное» Ленинского городского округа. Разрешение на строительство выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

На первом этаже паркинга откроются автомойка и станция технического обслуживания автомобилей. Здесь же оборудуют 10 мест для маломобильных водителей. Для прохода на верхние этажи по обеим сторонам здания предусмотрены две лестницы и лифт. На въезде и выезде из паркинга поставят автоматические шлагбаумы, а по периметру здания сделают пешеходные дорожки. На прилегающей территории высадят газон и кустарники, установят скамейки.

Строительством займется группа «Самолет». Помимо парковки, в жилом комплексе планируется возвести семь детских садов, четыре школы, поликлинику, торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

По его словам, сейчас в регионе насчитывают 1,8 миллиона школьников. Каждый год их количество растет примерно на 40 тысяч человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Видное

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