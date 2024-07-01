Утренние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 1 июля

Основные заторы в сторону Москвы образовались на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Ленинградском и Щелковском шоссе. Водителей призвали быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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