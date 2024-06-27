27 июня 2024, 10:19

Утренние пробки в Подмосковье оценили в 3 балла 27 июня

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Загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области составила три балла утром, в четверг. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на дорогах одновременно находятся 948 тысяч машин — это выше обычных значений для этого времени суток.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Дмитровском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Новорязанском, Носовихинском, Пятницком шоссе, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга».

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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Пробки Дороги
27 июня 2024, 11:29
Более 30 компаний приняли участие в ярмарке вакансий в Солнечногорске
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Первая в этом году ярмарка трудоустройства «Наши кадры» состоялась в Солнечногорске. Более 30 крупных компаний и предприятий округа представили порядка тысячи вакансий.

Рабочие места жителям предлагали компании «Лемарк», «НПО Экосистема», «Металлика дизайн», «Мебель М», «Чистая вода», «Солнечногорский механический завод», «Иль Мио Мороженко», «Сенешаль» и другие. Соискатели смогли подробнее узнать об условиях работы, а также получили консультации специалистов по профориентации и переобучению.

«В рамках мероприятия рассказываем солнечногорцам об имеющихся вакансиях на территории округа, а у предприятий появляется отличная возможность найти для работы квалифицированного специалиста. Среди посетителей ярмарки были и студенты колледжа „Подмосковье“ - почти 100 человек. Уверен, что молодые специалисты найдут работу мечты среди тысячи вакансий, представленных от ведущих компаний округа», - отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Ярмарка вакансий «Наши кадры» проходит в Солнечногорске ежегодно. Также жители муниципалитета могут воспользоваться порталом «Работа России».

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Солнечногорск Работа Ярмарки
27 июня 2024, 11:28
Акция по безопасности на железной дороге прошла в Солнечногорске
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Акция «Сохрани себе жизнь» прошла на железнодорожной станции «Подсолнечная». Жителям и гостям Солнечногорска вручили воздушные шары и памятки с правилами безопасности.

Подобные акции по профилактике транспортного травматизма в Солнечногорске проводятся регулярно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более 135 тысяч видеокамер помогут следить за порядком в регионе.

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Представители администрации Солнечногорска, вице-президент Федерации смешанного рукопашного боя Роман Грачев и российский артист Александр Эгромжан напомнили горожанам, как обезопасить себя вблизи железной дороги.

«Уверена, что наши жители и гости округа будут ответственно относиться к собственной безопасности и не станут переходить пути в неположенных местах либо перебегать пути перед электропоездом», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Солнечногорск Правила Дороги
27 июня 2024, 11:21
Еще одна молодая семья из Истры получила субсидию на жилье
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Семья Левиных из Истры купила квартиру в новостройке в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Переезд запланирован на следующий год, рассказали в Минжилолитики Подмосковья.

У Евгения и Елены двое детей - 12-летняя Кира и пятилетний Дима. Семья любит проводить время вместе на природе, в парке. Летом катаются на велосипедах и лодке, зимой ходят в бассейн.

Раньше молодая семья ютилась в «однушке». Узнав о возможности получить субсидию и улучшить жилищные условия, Левины решили попробовать. Собрали документы и подали заявку. Все получилось.

«Наш дом еще строится, будет готов в следующем году. Мы выбрали планировку „евротрешка“ - это две изолированные комнаты и одна большая, совмещенная с кухней. В районе очень хорошая, развитая инфраструктура», - говорит Елена.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья. Узнать подробности и подать заявку можно онлайн на сайте uslugi.mosreg.ru.

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Истра Семья
27 июня 2024, 10:35
Стройфирму в Подмосковье оштрафовали за нарушение миграционных законов
ГУФССП России по Московской области
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Судебные приставы Подмосковья взыскали со строительной компании штраф за найм иностранцев без патента на работу. Нарушение обошлось фирме в 1,2 миллиона рублей.

Четыре исполнительных производства о взыскании административных штрафов находились на исполнении в Химкинском районном отделении судебных приставов. Установлено, что строительная компания приняла в качестве подсобных рабочих четырех иностранцев, у которых не было трудового патента.

Приставы вынесли постановления о запрете на регистрационные действия в отношении трех машин, принадлежащих компании, а также разыскали ее банковские счета. В установленный законом срок решение суда о штрафе должник добровольно не исполнил, поэтому средства взыскали в принудительном порядке. Вдобавок к основной сумме нарушителю пришлось оплатить исполнительный сбор в размере 56 тысяч рублей.

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Штрафы Законы

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