Утренние пробки в Подмосковье достигли 6 баллов 5 сентября

Основные заторы в сторону Москвы образовались на трассе А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ярославском, Ленинградском, Каширском, Варшавском, Носовихинском, Минском, Дмитровском, Косинском, Рязанском, Киевском, Пятницком, Боровском, Калужском, Щелковском шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года. Он также отметил, что в декабре специалисты завершат развязки на Каширском шоссе и Мытищинскую хорду.

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