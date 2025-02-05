Утренние пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла 5 февраля

В Мособлдуме прошла встреча с представителями Верховного Совета Приднестровья. Сотрудничество между регионами продолжается уже 20 лет. За это время удалось расширить торговые и культурные связи: на рынок Подмосковья выходит продукция из Приднестровья, налаживаются отношения между учебными заведениями, поддерживаются побратимские связи между городами.

«Уже более семи лет наши парламенты поддерживают связь. На совместных встречах, в том числе по линии комитетов, мы обсуждали развитие здравоохранения, ЖКХ, решение экологических задач, борьбу с безработицей. В 2024-м году, который был в России Годом семьи, мы делились с вами опытом решения вопросов в рамках социальной защиты многодетных семей, детей-сирот и инвалидов», - подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, межпарламентское взаимодействие - важный инструмент для укрепления отношений. Спикер отметил, что Приднестровье сейчас переживает сложный период, и региону нужна поддержка.

«Важно, чтобы наши отношения укреплялись. Мы сотрудничаем по многим направлениям, готовы и дальше перенимать опыт по ряду вопросов», - заключил председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Коршунов.

Он также попросил помочь с обновлением учебников и методических материалов для школьников. Подводя итоги встречи, Игорь Брынцалов заявил, что регионы будут продолжать развивать сотрудничество.