Утренние пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла 9 января

Семьи участников СВО, «Добрологии» и «Многомамы» посетили премьеру спектакля «Рождество в Лобне». Постановку представили актеры театра «Камерная сцена».

Сюжет основан на реальных событиях 1909 года. Сестра супруги Николая II Елизавета Федоровна побывала на открытии школы для сирот при монастыре Серафима Саровского в деревне Катюшки. Представление состояло из двух частей, где также разыгрывалась мистерия рождественского вертепа.

Спектакль посмотрели жители Лобни, семьи участников СВО, а также семьи из «Добрологии» и общественной организации «Многомама». Зрители поблагодарили артистов за просветительскую направленность проекта и сохранение духовной истории.

Театр «Камерная сцена» основан в Лобне в 1991 году. В его репертуаре - более 40 спектаклей. Каждый год здесь проходит фестиваль «Русская классика». В нем принимают участие артисты из России и других стран. Коллектив не раз получал награды в конкурсах высокого уровня.