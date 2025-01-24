Утренние пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла 24 января

Мероприятие под названием «Наша вечная память и боль» прошло в рамках клуба исторического краеведения «Наследие». В нем приняли участие студенты института туризма.

На встречу в отделе краеведения библиотеки имени Инны Гофф пришли воскресенцы, которые пережили те страшные события в свои детские годы. Тамару Седову вывезли из блокадного Ленинграда в трехлетнем возрасте. По пути эшелон разбомбили, Тамара потерялась и воспитывалась в детском доме. Родных ей удалось найти только в 25 лет. Тамара Васильевна рассказала о судьбах членов своей семьи, живших и работавших в осажденном городе.

Ленинградка Вера Боровикова поделилась воспоминаниями о жизни во время блокады. Заведующая отделом краеведения Елена Юрова и главный библиотекарь Галина Васильчук дополнили рассказы историческими сведениями и показом документальной хроники.

Жители блокадного Ленинграда разъехались по всей России. В Воскресенске существовала общественная организация «Блокадники Ленинграда», которую возглавляла Нина Пыркова. Вместе с членом Союза писателей России Людмилой Чебышевой она выпустила книгу «Наша вечная память и боль», в которой собраны воспоминания о тех страшных годах. Людмила Леонидовна рассказала студентам о непростой работе над сборником и прочитала свое стихотворение, посвященное подвигу ленинградцев.