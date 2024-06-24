Утренние пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла 24 июня

Несколько участков теплотрассы отремонтируют в городском округе Лосино-Петровский к отопительному сезону. Работы охватят 12 километров сетей.

Ремонты труб отопления уже ведутся на улице Суворова в Лосино-Петровском. Здесь меняют теплотрассу, которой более 30-ти лет. Работы идут поэтапно: разработка грунта, демонтаж старого трубопровода, устройство песчаного основания под новую теплотрассу, монтаж и опрессовка трубопровода.

В городском округе Лосино-Петровский к отопительному сезону отремонтируют несколько участков теплосети общей протяженностью 12 километров. Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Цель капитального ремонта - обеспечение бесперебойной передачи тепловой энергии, чтобы повысить стабильность и надежность теплоснабжения для жителей округа.

«У нас масштабная реконструкция тепловых сетей. Задача - 1 октября быть готовыми к отопительному сезону. Процесс необходимо контролировать с учетом того, что объем вложений беспрецедентный. Только ремонт семи участков трассы свыше пяти километров протяженностью обойдется в 211 миллионов рублей», - сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Сейчас работы ведутся в Лосино-Петровском от тепловой камеры по улице Суворова до ЦТП № 3. Здесь заменят 190 метров трубопровода. Также к работам приступили в поселке Свердловский на улице Заводской, в деревне Мизиново, в микрорайоне Солнечный и на улице Санаторской в деревне Корпуса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».