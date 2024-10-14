14 октября 2024, 19:26

Утечку в системе отопления ликвидировали на улице Гагарина в Чехове

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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин посетил проблемные участки теплосети, где заслушал доклады ресурсоснабжающей организации об устранении выявленных технологических отключений. В округе в настоящее время зафиксировано три таких отключения.

Основное из них произошло в поселке Столбовая на котельной № 10, где произошел сбой в работе автоматики высокотехнологичного оборудования. С момента выявления проблемы, ремонтная бригада работает на объекте, выявлены причины неисправности и определен алгоритм их устранения. Михаил Собакин подчеркнул, что вопрос серьезный и в настоящий момент делается все возможное, чтобы жители не остались надолго без тепла.

Еще две утечки выявлены по улице Гагарина: одну из них уже ликвидировали, и сейчас начаты работы по устранению второй. В ближайшие дни жители дома 49 получат тепло в своих квартирах. Кроме того, бригада работает на улице Угловой.

«В своих социальных сетях вижу обращения жителей с указанием ряда адресов. Все они в работе. В усиленном режиме сотрудники управляющих компаний приступили к развоздушиванию домов и отдельных квартир. Мы видим, что на улице похолодало, и наша задача максимально оперативно подать людям тепло», - отметил Михаил Собакин.

Глава округа добавил, что заседание оперативного штаба ЖКХ по мониторингу устранения неполадок будет продолжаться в ежедневном режиме дважды в день до тех пор, пока все жители не получат отопление.

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ЖКХ Чехов
14 октября 2024, 19:43
Главстройнадзор Подмосковья провел проверку готовности дома в ЖК «Южная Битца»
Главгосстройнадзор МО
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Инспекторы Главстройнадзора Московской области провели промежуточную проверку строительства многоэтажного дома в жилищном комплексе «Южная Битца». В ведомство обратился застройщик, чтобы перед итоговой сдачей устранить все возможные недочеты.

Специалисты выдали необходимые рекомендации застройщику. Эта процедура позволяет сократить время проведения итоговой проверки с 10 до трех рабочих дней.

Многоквартирный жилой дом начали возводить в июне 2022 года, а сдать планирует в ноябре 2024. Сейчас строительная готовность здания составляет 93%.

В ведомстве добавили, что в жилом квартале уже построили и ввели в эксплуатацию восемь многоквартирных домов, а также построили паркинг на 192 машины. Здесь же под надзором Главстройнадзора строят школу, детский сад и поликлинику.

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Школы Строительство Детские сады
14 октября 2024, 18:56
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 14 октября достигли 6 баллов
Медиасток.рф
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Пробки на дорогах Подмосковья в понедельник вечером, 14 октября, фиксируются на уровне шести баллов. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Как пояснили в ведомстве, непросто проехать в сторону Московской области - заторы наблюдаются на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Щелковском, Волоколамском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призвали водителей к внимательности и осторожности за рулем - соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги Водители
14 октября 2024, 18:56
Фестиваль походной кухни прошел в лесопарке в Мытищах
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Фестиваль «Походная кухня» прошел в Мытищинском лесопарке во второй раз. Участники сразились не только в кулинарном мастерстве, но и в других дисциплинах.

Участие в различных дисциплинах соревнований приняли шесть команд юнармейских движений.

Финальный этап «дегустация блюд» стал самым ожидаемым и интересным для конкурсной комиссии. Ребята приготовили разные блюда, используя самые простые и доступные ингредиенты, сложенные в походный рюкзак.

Помимо приготовления пищи в походных условиях, команды прошли и другие испытания, проявив навыки оказания первой медицинской помощи, установки и разбора палатки, спортивного ориентирования. Погодные условия не помешали ребятам. Вместе со своими наставниками они достойно справились со всеми трудностями.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Еда Мытищи Походы
14 октября 2024, 18:35
День работников сельского хозяйства отпраздновали в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отметили в Химках. Муниципальные депутаты поздравили с профессиональным праздником сотрудников местного питомника «Вашутино».

Предприятие способствует развитию сельскохозяйственной отрасли уже много лет. Муниципальные депутаты и общественные деятели выразили благодарность трудовому коллективу питомника.

«Питомник в Химках не только обеспечивает рынок качественной продукцией, но и помогает развивать инфраструктуру ландшафтного дизайна и озеленения, в том числе и в нашем городе», - отметил муниципальный депутат Владимир Суслов.

Цветы из Химок доставляют во все уголки страны, в том числе и в северные регионы: в Хабаровск, Якутию, Благовещенск. Транспортировка возможна благодаря длительному сроку сохранности растений.

Напомним, что к Международному женскому дню питомник «Вашутино» подготовил свыше 1,2 миллионов живых цветов разных видов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Сельское хозяйство Промышленность

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