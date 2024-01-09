Утечку на теплотрассе в микрорайоне Космонавтов в Дмитровском округе ликвидировали

Читайте нас в:

«Котельная работает штатно, набирает температуру. В течение двух часов температура нормализуется во всех домах», - заявил глава округа.

Поночевный отметил, что жители уже подтверждают поступление тепла в квартиры. Глава поблагодарил службы за профессионализм, а жителей за терпение и понимание.

Ранее Поночевный сообщил о новой утечке между домами № 19 и № 21 в микрорайоне. Специалисты продолжили обследование теплотрассы.

Об утечке на теплосети стало известно утром 9 января. Для выполнения работ в микрорайоне отключили отопление и подачу горячей воды.