«Две ветки трассы уже заполнены, сейчас завершается заполнение последней ветки - на дома по Ленинградской, Красной, Колхозной. В ближайшие несколько часов температура горячей воды и отопления в квартирах придет в норму», - заявил он.

По его словам, утечка была на территории промзоны. Ее нашли и отсекли.

В ночь на 25 января работу котельной «ГЭМЗ» приостановили из-за утечки. Михальков, посетивший объект, рассказал что большая утечка была вверх по трассе.

Во вторник, 23 января, глава округа проверил температурный режим в жилых домах микрорайона Выстрел в Солнечногорске. Особенно его интересовала подача отопления и горячей воды в местах, где были проблемы на объектах теплоснабжения в начале января.