Утечек газа в квартире в Королеве, где отравились двое детей, не нашли

В министерстве отметили, что в квартире есть газовая плита и проточный газовый водонагреватель.

«Газовое оборудование находится в исправном состоянии. Утечек газа нет. Тяга в дымоходе и вентиляционном канале отсутствует», - рассказали в ведомстве.

Сейчас квартиру отключили от газоснабжения. Информацию передали в обслуживающую организацию. Специалисты устанавливают, исправны ли дымоходы и вентиляционные каналы в соседних квартирах.

Два брата четырех и семи лет попали в больницу вечером 14 ноября, после того как им стало плохо и один из них потерял сознание. Сейчас жизни и здоровью мальчиков ничто не угрожает. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.