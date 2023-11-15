Утечек газа в квартире в Королеве, где отравились двое детей, не нашли
Газовое оборудование в квартире в Королеве, откуда госпитализировали двух мальчиков с признаками отравления, оказалось исправным. Об этом «360» сообщили в Минэнерго Московской области.
В министерстве отметили, что в квартире есть газовая плита и проточный газовый водонагреватель.
«Газовое оборудование находится в исправном состоянии. Утечек газа нет. Тяга в дымоходе и вентиляционном канале отсутствует», - рассказали в ведомстве.
Сейчас квартиру отключили от газоснабжения. Информацию передали в обслуживающую организацию. Специалисты устанавливают, исправны ли дымоходы и вентиляционные каналы в соседних квартирах.
Два брата четырех и семи лет попали в больницу вечером 14 ноября, после того как им стало плохо и один из них потерял сознание. Сейчас жизни и здоровью мальчиков ничто не угрожает. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.