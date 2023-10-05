Устройство опор на путепроводе у платформы Быково завершили в Раменском
В Раменском завершили устройство всех десяти опор строящегося путепровода в районе платформы Быково. В региональном Минтрансе сообщили, что движение по нему намерены открыть в сентябре 2024 года.
По словам министра транспорта Московской области Алексея Гержика, новый объект разгрузит внутреннюю улично-дорожную сеть и улучшит транспортную доступность округа. Водители смогут проезжать через железную дорогу всего за десять минут.
Согласно проекту, там также построят развязку, включающую двухполосный путепровод со съездами и заездами со стороны Южного проспекта и улицы Леволинейной. Помимо этого, рабочие установят шумозащитные экраны и наружное освещение.
Ранее на станции Удельной в Раменском открыли новый пешеходный переход. Он объединил Интернациональную улицу и Южный проспект. Объект посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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