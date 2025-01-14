Устройство опор для нового путепровода завершилось в Опалихе

В Балашихе переодетые в костюмы сказочных героев волонтеры-альпинисты поздравили маленьких пациентов онкодиспансера со старым Новым годом. Дети получили более 60 подарков.

Ежегодную благотворительную акцию проводят в Московском областном онкологическом диспансере уже в 11-й раз. В ней принимают участие представители группы помощи «ДобротворецЪ», сообщества промышленных альпинистов «Жумарго», фонда «Подари жизнь» при поддержке компании Tarkett.

В этот раз праздник для детей подготовили 24 альпиниста, а также волонтеры, аниматоры и гримеры. Наряженные в костюмы Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей участники акции спустились с крыши семиэтажного корпуса онкодиспансера и подарили маленьким пациентам новогодние подарки. Они провели для детей анимационную программу: вместе с ребятами волонтеры играли, водили хороводы, пели песни. В подарок от Деда Мороза малыши получили конструкторы, пазлы, игрушки, светильники, плееры и наушники.

«К нам приехали друзья альпинисты, которые регулярно радуют наших пациентов. Безусловно, настроение детей и их родителей отражается на результатах лечения. Ребята героически борются с заболеванием, а их мамы держатся и стараются поднимать им настроение», - поделилась заведующая детским отделением онкодиспансера Евгения Инюшкина.

Она также добавила, что такие мероприятия проходят в учреждении два раза в год: на старый Новый год и в Международный день защиты детей.

Напомним, что отделение детской онкологии открыли в 1966 году. За год в учреждении проходят лечение примерно 2500 юных пациентов. Это третье в России специализированное отделение для детей и подростков, страдающих онкологией, и единственное подобное медучреждение в Московской области.