Устранение технологического нарушения на трубопроводе по улице Горького началось в Пушкино

Как сообщили в «Газпром теплоэнерго», работы стартовали в 12:00. На время ремонта подачу тепла приостановили более чем в 20 жилых домах и нескольких социальных учреждениях.

«Временно ограничена подача теплоносителя потребителям 28 многоквартирных домов, одного детского сада, одного учебного заведения и одного лечебного учреждения. Компания приносит извинения за временные неудобства», - сообщили в «Газпром теплоэнерго».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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