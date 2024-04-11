Устранение аварии началось на трубопроводе у школы № 5 в Лобне

Читайте нас в:

«Сотрудники уже определили, что на месте колодезной вырезки школьного водопровода в городскую линию произошел прорыв. Специалисты уже составили план ремонта. Приступают незамедлительно. Устранят течь в течение дня», - рассказала глава Лобни Анна Кротова.

В связи с проведением ремонтных работ на трубопроводе временно перекрыт проезд по Авиационной улице. Жителям и гостям города рекомендуют заранее планировать маршруты.

Стоит отметить, что в школах Лобни на данный момент каникулы, поэтому аварийно-ремонтные работы не окажут влияния на учебный процесс.

Также напомним, что после завершения летних экзаменов школа № 5 будет закрыта на капитальный ремонт, в ходе которого, в частности, будет модернизирована и система коммуникаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».