Устранение аварии началось на трубопроводе у школы № 5 в Лобне
В городском округе Лобня у школы № 5 произошел прорыв трубы. Глава городского округа Анна Кротова лично выехала на место происшествия, чтобы проконтролировать действия специальных служб. Устранение аварии уже началось.
«Сотрудники уже определили, что на месте колодезной вырезки школьного водопровода в городскую линию произошел прорыв. Специалисты уже составили план ремонта. Приступают незамедлительно. Устранят течь в течение дня», - рассказала глава Лобни Анна Кротова.
В связи с проведением ремонтных работ на трубопроводе временно перекрыт проезд по Авиационной улице. Жителям и гостям города рекомендуют заранее планировать маршруты.
Стоит отметить, что в школах Лобни на данный момент каникулы, поэтому аварийно-ремонтные работы не окажут влияния на учебный процесс.
Также напомним, что после завершения летних экзаменов школа № 5 будет закрыта на капитальный ремонт, в ходе которого, в частности, будет модернизирована и система коммуникаций.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.
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