Устойчивость — в основе. Губернатор Подмосковья — о повышении стабильности энергоснабжения

«Сегодня мы вынесли тему стабильного энергоснабжения. За нее, кроме нашего министерства, отвечают „Россети“ и „Мособлэнерго“. От устойчивого, стабильного электроснабжения часто зависят и большие, и малые населенные пункты. Коттеджные поселки, СНТ, где часто круглогодично проживают наши жители», - сказал Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил о реализации программы повышения надежности электроснабжения в Московской области.

«Все дальнейшие мероприятия, направленные на модернизацию, имеют принципиально важное значение для каждого человека», - подчеркнул глава Подмосковья.

Стабильное энергоснабжение - тема, ставшая одной из центральных на заседании правительства Подмосковья в понедельник. От устойчивости этой системы зависят и большие, и малые населенные пункты, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.