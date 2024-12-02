02 декабря 2024, 12:25

Устойчивость — в основе. Губернатор Подмосковья — о повышении стабильности энергоснабжения

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Стабильное энергоснабжение — тема, ставшая одной из центральных на заседании правительства Подмосковья в понедельник. От устойчивости этой системы зависят и большие, и малые населенные пункты, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

«Сегодня мы вынесли тему стабильного энергоснабжения. За нее, кроме нашего министерства, отвечают „Россети“ и „Мособлэнерго“. От устойчивого, стабильного электроснабжения часто зависят и большие, и малые населенные пункты. Коттеджные поселки, СНТ, где часто круглогодично проживают наши жители», - сказал Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил о реализации программы повышения надежности электроснабжения в Московской области.

«Все дальнейшие мероприятия, направленные на модернизацию, имеют принципиально важное значение для каждого человека», - подчеркнул глава Подмосковья.

Стабильное энергоснабжение - тема, ставшая одной из центральных на заседании правительства Подмосковья в понедельник. От устойчивости этой системы зависят и большие, и малые населенные пункты, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

Электричество Андрей Воробьев Ремонтные работы
02 декабря 2024, 12:36
Врачи Воскресенской больницы провели операцию с помощью уникального лазера
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Арсенал медицинской техники Воскресенской больницы постоянно обновляется. Одним из таких приобретений стал лазер, созданный специалистами из Фрязина.

С помощью этого, не имеющего аналогов в мире, прибора медики могут выполнять быстрые и эффективные урологические операции с минимальным риском осложнений. Дробление камней в мочевыводящих путях происходит до состояния мельчайшей пыли. Технология значительно превосходит по эффективности и скорости все зарубежные аппараты.

Врачи провели успешную операцию пациенту, у которого в почке были два камня размером девять и 11 милллиметров. Медицинское вмешательство с помощью лазера было выполнено за один сеанс. Медики использовали специальный защитный кожух, предохраняющий ткани от повреждения излучением, и сам инструмент диаметром 2,5 миллиметра. «Он способен изгибаться и подводить лазерное волокно в ту чашечку, где находится камень», - отметил заведующий урологическим отделением больницы Дмитрий Кисляков.

Такие операции в отделении выполняются ежедневно. Они проводятся по полису обязательного медицинского страхования. Длительность процесса дробления камней зависит от их количества и размера, но благодаря свойствам лазера, занимает не очень много времени. Извлеченные фрагменты камня позволяют проанализировать его состав и подобрать меры по лечению и профилактике мочекаменной болезни индивидуально для каждого пациента.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи Медицина Воскресенск
02 декабря 2024, 12:25
Спортсмен из Подольска победил на чемпионате России по кикбоксингу
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Борис Шикунов из Подольска завоевал золото на всероссийских соревнованиях в дисциплине лоу-кик. Он состязался в числе 600 лучших кикбоксеров страны.

Боец из Подольска выступил в гала-финале в весовой категории до 63,5 килограмма. Он победил представителя Чеченской Республики Сулимана Бетербиева.

Всего в соревнованиях в дисциплинах К1, лоу-кик, фулл-контакт, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции участвовали около 600 спортсменов из 50 регионов России. Чемпионат провели в новом формате уже во второй раз.

До этого подобные состязания проходили по отдельным дисциплинам по три-четыре раза в год в разных регионах страны. Первый чемпионат страны в прошлом году приняла Пермь.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск
02 декабря 2024, 12:17
Огни на главной новогодней елке зажгли в парке культуры и отдыха в Зарайске
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Зимний сезон стартовал в парке культуры и отдыха в Зарайске. Его торжественно открыли церемонией зажжения огней на новогодней елке и включением праздничных инсталляций.

Мероприятие состоялось в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Торжественное событие прошло на главной сцене центра досуга «Победа».

Организаторы подготовили театрализованное представление «Падал прошлогодний снег». Церемонию зажжения новогодних огней в Зарайске тоже сделали волшебной. В ней поучаствовали заместитель главы городского округа Зарайск Раиса Гулькина и председатель Совета депутатов Елена Белкина.

Инсталляции засияли по парку, на площади Революции и Советской улице. Таким образом в городе открыли новый зимний сезон. В самом парке уже готовят новогодние мероприятия.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Зарайск Новый год Парки
02 декабря 2024, 12:15
В «Мособлпожспасе» предупредили о непрочности льда водоемов
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Первый лед покрыл подмосковные водоемы с наступлением минусовой температуры. В это время традиционно вырастает количество происшествий.

Как отметил заместитель начальника «Мособлпожспас» Игорь Сорокин, период перволедья рыбаки считают богатым на улов, поэтому часто пренебрегают правилами безопасности. В группу риска также входят дети, которые любят ударять по покрытию ногой, проверяя его на прочность. Часто на лед выходят и жители сел и деревень, чтобы сократить себе путь.

Сорокин отметил, что первый лед не может выдержать вес взрослого человека, поэтому выходить на него опасно для жизни.

Ожидается, что водоемы Подмосковья достаточно промерзнут ближе к Новому году, поэтому ближайшие месяц опасность сохранится.

«Спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы ежегодно проводят большую работу по предотвращению несчастных случаев, вызванных провалом человека под лед. Они замеряют толщину льда на водоемах в зоне ответственности своих подразделений, выставляют в опасных местах запрещающие знаки и беседуют с населением на тему безопасного нахождения вблизи водоемов зимой», - заключил Игорь Сорокин.

Жителей призвали быть ответственными и не вхыодить на тонкий лед.

Спасатели

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