Устойчивость треснувшего дома в Сергиевом Посаде проверят комплексом «Струна»

Кроме того, специалисты проведут геодезический контроль для оценки устойчивости и прочности дома к колебаниям. По результатам заключения станет известна дальнейшая судьба здания.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов заявил, что, по предварительным данным, угрозы обрушения стены нет. Специалисты пока зафиксировали только нарушение в кирпичной кладке. Но для окончательного ответа необходимо провести полный комплекс проверки, а на это требуется время.

Трещина в стене дома образовалась вечером в понедельник, 29 января. Власти муниципалитета переселили жителей из пострадавшей части здания сначала во временный пункт размещения в ДК «Космос», а после в гостиницы , обеспечив всем необходимым.

Во вторник, 30 января, жители в сопровождении спасателей зашли в свои квартиры, чтобы собрать вещи. В подъезды людей запускали по одному и только при предъявлении документов с пропиской.