30 января 2024, 12:30

Устойчивость треснувшего дома в Сергиевом Посаде проверят комплексом «Струна»

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Сотрудники подмосковного главка МЧС прибыли в сергиево-посадский район Пересвет для проверки состояния дома с трещиной в несущей стене. Устойчивость здания определили при помощи мобильного диагностического комплекса «Струна».

Кроме того, специалисты проведут геодезический контроль для оценки устойчивости и прочности дома к колебаниям. По результатам заключения станет известна дальнейшая судьба здания.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов заявил, что, по предварительным данным, угрозы обрушения стены нет. Специалисты пока зафиксировали только нарушение в кирпичной кладке. Но для окончательного ответа необходимо провести полный комплекс проверки, а на это требуется время.

Трещина в стене дома образовалась вечером в понедельник, 29 января. Власти муниципалитета переселили жителей из пострадавшей части здания сначала во временный пункт размещения в ДК «Космос», а после в гостиницы , обеспечив всем необходимым.

Во вторник, 30 января, жители в сопровождении спасателей зашли в свои квартиры, чтобы собрать вещи. В подъезды людей запускали по одному и только при предъявлении документов с пропиской.

Спасатели ЖКХ МЧС РФ Сергиев Посад
30 января 2024, 13:19
Школьники Подмосковья примут участие в съезде «Движения Первых» на выставке «Россия»
Министерство образования Московской области
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Второй съезд «Движения Первых» состоится на выставке-форуме «Россия» с 30 января по 1 февраля. Более трех тысяч участников из всех регионов страны примут участие в специальной программе.

Московскую область представят 20 делегатов, которые были специально отобраны в ходе проведения открытого голосования. В работе съезда участвуют активисты разных возрастов, которые совместно с взрослыми решают актуальные вопросы организации и определяют будущие направления работы.

«В этом году мы ждем от Съезда новые идеи, которые впоследствии будем внедрять в работу региона», - указал министр образования Московской области Илья Бронштейн.

На втором съезде будут определены приоритетные направления развития и составлен федеральный совет. Председатель движения Юрий Макеев обратил отдельное внимание, что Подмосковье стало лидером по количеству школьников и студентов, присоединившихся к «Движению Первых».

Участников второго съезда ожидает насыщенная деловая программа: стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии, мотивационные встречи, а также экскурсии по павильонам выставки-форума «Россия», которые будут адаптированы для молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе, которая предполагает снижение процентной ставки при покупке жилья.

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Школьники Выставка-форум «Россия»
30 января 2024, 13:09
Амир Омаев из Лобни выиграл серебро на всероссийских соревнованиях по тхэквондо
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Тхэквондист Амир Омаев из Лобни стал серебряным призером всероссийского турнира «Кубок Дона». Участие в соревнованиях приняли 1200 спортсменов из 36 регионов страны.

Этот турнир был рейтинговым для юниоров перед первенством России. В рамках соревнований Амир Омаев провел пять сложных поединков, заняв 2-е место в весовой категории до 45 килограммов.

Напомним, в прошлом году в Лобне реконструировали стадион «Труд». Его приспособили для занятий футболом и легкой атлетикой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе открыли после реконструкции один из старейших стадионов региона. Там будут заниматься свыше тысячи спортсменов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня
30 января 2024, 13:02
Подходы к детским садам и школам в Лобне расчистили от снега
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Дорожки к детским садам и школам в Лобне расчистили от снега в минувшие выходные. К работам подключили муниципальные коммунальные службы и управляющие компании «Домовладение» и «ВСК-комфорт».

Освободили от снега и подходы к детско-юношескому центру «Созвездие» и Дворцу творчества «Планета талантов». После специалисты провели противогололедную обработку.

«В качестве уборки сама убедилась в Катюшках. У школы № 10 и детского садика „Антошка“ снег сбили до брусчатки. Работу продолжаем. На следующие выходные также ударно очистим подходы к объектам здравоохранения», - рассказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова.

Отзывы и предложения по вопросам очистки подходов к детским учреждениям можно оставить в комментариях в Telegram-канале Анны Кротовой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на расчистку федеральных и муниципальных трасс в регионе выходят более двух тысяч спецмашин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Лобня Детские сады
30 января 2024, 12:53
Художница Елена Александрова из Лобни приняла участие в дефиле ко Дню амурского тигра на выставке «Россия»
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Лобненская художница Елена Александрова побывала на праздновании Дня амурского тигра. Мероприятие проходило в павильоне «Природоград» на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия». Она вместе со своими учениками приняла участие в творческом дефиле картин.

Дефиле «Тигриные мотивы» проходило на главной сцене в павильоне Минприроды России. Художница и ее ученики из школы № 9 продемонстрировали свои картины с изображением амурского тигра.

Отметим, что Елена Александрова проводит в Лобне бесплатные мастер-классы для жителей. Прошлым летом такие занятия проходили в городском парке культуры и отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе открыли после реконструкции стадион «Труд». Теперь на одном из старейших стадионов региона будут заниматься свыше тысячи спортсменов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Художники Выставка-форум «Россия»

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