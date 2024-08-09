Устаревшие лифты заменят в шести многоквартирных домах в Коломне

В Дрезне обновляют школу № 1 и детский сад к учебному году. В порядок приведут фасады, внутренние помещения и территорию двух учреждений.

Сейчас готовность школы превысила 90%. Там появился современный спортзал и пищеблок, просторный актовый зал с вентиляционной системой и кондиционированием. Во дворе обустроят стадион, на котором смогут заниматься не только школьники, но и все горожане.

Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий вместе с родителями учеников побывал на стройплощадке.

В программу капитального ремонта вошел и соседний детский сад. Там во дворе установили девять игровых площадок с основанием из песка и теневыми навесами. Также заменили ограждение, установили систему наружного освещения и видеонаблюдение «Безопасный регион».

«Изменили тип кровли, он теперь с внутренними водостоками. Никаких теперь нависающих сосулек не будет. Все входные группы имеют новые крыльца», - рассказал заместитель главы Орехово-Зуевского городского округа Дмитрий Немов.

Кроме того, в детском саду и школе обустроили подсветку фасадов. Открытие обновленных учреждений запланировано на сентябрь.

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