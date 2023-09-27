«Успехов и добра». Андрей Воробьев поздравил воспитателей Подмосковья с праздником
Ежегодно 27 сентября в России отмечают День воспитателя. Губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье трудятся свыше 35 тысяч работников дошкольного образования. Он поблагодарил их за труд, а также пожелал успехов и добра.
Дошкольные работники Московской области постоянно развиваются и повышают квалификацию. Например, в этом году Дарья Глебова из Подмосковья стала воспитателем года России.
Девушка работает воспитателем в детском саду № 86 «Звездочка» в селе Орудьево под Дмитровом.
«Она помогает раскрыться каждому ребенку, поддерживает интересы, активность, инициативность, чтобы дети могли учиться самостоятельно», - отметил Воробьев.
Ранее финал всероссийского конкурса «Учитель года» начался в Подмосковье - регионе, одержавшем победу в 2022-м благодаря педагогу Дмитрию Владимировичу Лутовинову.
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