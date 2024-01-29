29 января 2024, 10:27

Услугу регистрации коллективных договоров обновили в Подмосковье

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Регистрацию коллективных договоров упростили на региональном портале «Госуслуг» в Подмосковье. Там появились автоматические подсказки.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, подсказки помогут прикрепить к заявлению необходимые документы.

«В прошлом году мы обновили 249 услуг на региональном портале. В рамках оптимизации внедряем сервисы предпроверки или автозаполнения, добавляем экспертные системы, внедряем подсказки. Все это позволяет быстрее заполнить заявление и получить результат. Работа по оптимизации услуг продолжается», - сказала она.

Коллективный договор содержит данные об условиях работы, прописывает социальные гарантии и систему бонусов сотрудников. С его помощью работодатель может привлечь специалистов и улучшить их условия труда.

Ведомство рассматривает заявления в течение 15 рабочих дней и отправляет результат в личный кабинет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Госуслуги
29 января 2024, 11:18
Более 28 тысяч ипотечных кредитов по льготной программе для семей оформили в Подмосковье за год
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Московская область занимает второе место по количеству выданных ипотечных кредитов в рамках «Семейной ипотеки» в России. Об этом сообщили в Мособлдуме.

«Программа позволяет семьям получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке. Подмосковье входит в число лидеров по количеству выданных кредитов, в прошлом году их оформлено более 28 тысяч на сумму свыше 175 миллиардов рублей», - рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Депутат напомнил, что Владимир Путин высказался за продление программы после 1 июля 2024 года.

Льготная ипотека доступна для семей, где с 2018 года родился хотя бы один ребенок, а также семьям с двумя и более детьми. Ставка по кредиту составляет до 6% годовых.

Список банков, участвующих в программе, можно посмотреть по ссылке.

Многодетные семьи Подмосковья получили федеральные и областные награды на торжественном открытии Года семьи в Красногорске. Их вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Кредиты Ипотека Льготная ипотека
29 января 2024, 11:16
Сквер с памятником «Павшим за Родину» в Кубинке стал многофункциональной зоной отдыха после реконструкции
Министерство благоустройства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Сквер с памятником «Павшим за Родину» преобразили в Кубинке под Одинцовом в 2022 году. Реконструкцию провели по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в сквере уложили тротуарную плитку контрастных цветов, проложили пешеходные дорожки, а на Наро-Фоминском шоссе установили автобусную остановку.

«Площадь служит зоной для проведения культурно-массовых мероприятий и является местом встреч и отдыха жителей. После реконструкции территория превратилась в многофункциональную зону отдыха для жителей близлежащих кварталов», - сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

На территории появились цветники, парковая мебель и освещение.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
29 января 2024, 11:11
Уникальный реабилитационный центр для слепоглухих инвалидов откроют в Сергиевом Посаде в мае
Министерство стройкомплекса Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Строительство социально-реабилитационного центра для молодых слепоглухих инвалидов проверили в Сергиевом Посаде. Он откроется на Пограничной улице в мае.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, объект посетили генеральный директор Дирекции заказчика капитального строительства Никита Никулин, а также представители подрядчика.

Завершение строительства центра запланировано на март. После этого пройдет пусконаладка коммуникаций, поставка мебели и оборудования. Открыть новые корпуса центра планируют в мае этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новой поликлиники в Пироговском микрорайоне в Мытищах. К ней прикреплены почти 16 тысяч человек, из них пять тысяч - дети.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Сергиев Посад
29 января 2024, 11:11
Свыше 250 предпринимателей Подмосковья зарегистрировали ИП на «Госуслугах» за неделю
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Свыше 250 подмосковных предпринимателей зарегистрировали ИП на «Госуслугах» за неделю. Это почти в пять раз больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, за неделю на портале также зарегистрировались свыше 200 юридических лиц.

Для владельцев бизнеса в регионе доступно более 170 госуслуг. В том числе комплексный сервис взаимодействия с надзорными органами, оформление субсидий и другие. Получить их онлайн можно при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе ТЭК в День энергетики.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поддержка предпринимателей в Московской области

Новости по теме