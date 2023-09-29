Услугу получения почтового адреса добавили в приложение «Добродел» в Подмосковье

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Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, почтовый адрес можно присвоить земельному участку, дому, квартире, офису и машино-месту. Для этого нужно подать заявление через приложение в разделе «Услуги» - «Все услуги» - «Земля и стройка» - «Присвоение адреса».

Проверить наличие адреса перед подачей заявления можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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