Услугу получения почтового адреса добавили в приложение «Добродел» в Подмосковье
Новая версия приложения «Добродел» стала доступна для жителей Подмосковья. С его помощью можно получить почтовый адрес для регистрации по месту жительства, продажи и покупки недвижимости и записи детей в школы и сады.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, почтовый адрес можно присвоить земельному участку, дому, квартире, офису и машино-месту. Для этого нужно подать заявление через приложение в разделе «Услуги» - «Все услуги» - «Земля и стройка» - «Присвоение адреса».
Проверить наличие адреса перед подачей заявления можно по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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