16 апреля 2024, 10:00

Услугу по выдаче порубочного билета для спила и пересадки деревьев обновили в Подмосковье

Медиасток.рф
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Выдачу разрешений на вырубку зеленых насаждений упростили на региональных «Госуслугах». Теперь оформить документ можно в два раза быстрее.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, порубочные билет необходим для санитарной рубки, удаления сухостоя, реставрации объектов озеленения и других работ. Он также нужен для проведения капитального ремонта коммуникаций и при сносе зданий.

«На региональном портале упростили услугу по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений. Срок ее предоставления сократился вдвое - до восьми рабочих дней. Кроме того, теперь оформлять заявления помогает „умный“ сервис. Если планируется вырубка менее 15 деревьев, сервис автоматически создает один из обязательных документов - перечетную ведомость. Это экономит время пользователей и снижает вероятность отказа», - рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Оформить порубочный билет жители могут через «Госуслуги».

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Госуслуги
16 апреля 2024, 10:23
Канализацию отремонтировали в микрорайоне Красная Поляна в Лобне
Телеканал «360»
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Ремонт канализационной сети у Дома культуры «Красная Поляна» занял всего несколько дней. За короткое время специалистам водоканала «Чайка» удалось решить многолетнюю проблему и устранить попадание стоков в реку.

Неисправные коллекторы - не единственная проблема, требующая решения. В Лобне активно занялись поиском нарушителей, которые сбрасывают в реку отходы производства. Коммунальщики планомерно обследуют водоем, берут пробы, проводят анализы и находят виновных. Благодаря этому вода на выходе с очистных теперь не мутная и вспененная, а прозрачная. В планах городской администрации - обследование и реконструкция всей системы ливневой канализации в городе.

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Когда-то в микрорайоне Красная Поляна действовала единая система очистки стоков. Но часть территории стала частной, и ситуация изменилась. Собственник убрал коллектор, и канализация стала попадать прямо в реку. Чтобы миновать надежно огороженный забором частный участок и выйти в централизованную систему, понадобилось нестандартное решение.

«Работа сложная, ювелирная: у нас есть всего два метра, чтобы смонтировать самотечную канализацию. Там и другие коммуникации, поэтому все их нужно ювелирно обойти», - поделился директор по производству ООО «Чайка» Евгений Глебов.

С поставленной задачей специалисты справились, и теперь все стоки будут уходить в коллектор на Спортивной улице, а вода в реке станет намного чище.

«Хозбытовая канализация больше не будет попадать в реку, как это происходило ранее. На данный момент произведено большое количество работ по присоединению колодца в сеть уже через другой коллектор. Позитивные изменения есть, и все остальные моменты также будем устранять и пресекать», - сказал руководитель службы контроля качества ООО «Чайка» Роман Фомичев-Майоров.

ЖКХ Лобня Экология
16 апреля 2024, 10:12
Камеры помогли установить личность облившего женщин химической жидкостью в Подмосковье
Пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области
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Камеры системы «Безопасный регион» помогли установить личность преступника, который обливал женщин химической жидкостью на улице. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.

Сообщения о нападении на женщину и несовершеннолетнюю девушку поступили в дежурную часть полиции города Лосино-Петровский 10 апреля. Неизвестный мужчина подкрадывался сзади и выплескивал на жертв химическую жидкость, причиняя серьезные ожоги. Оба инцидента зафиксировали камеры «Безопасного региона», что и помогло установить личность преступника.

Им оказался житель подмосковного поселка Монино. Полицейские уже задержали мужчину. Он признался в содеянном и сейчас находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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Уголовное дело Полиция
16 апреля 2024, 10:04
Более 20 команд выступили на военно-спортивной игре в Воскресенске
Телеканал «360»
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Традиционная военно-спортивная игра «Девушки в погонах» прошла в Воскресенске. В этот раз в ней приняли участие 25 команд со всего Подмосковья.

По словам начальника штаба местного отделения «Юнармии» Алексея Соколова, игра «Девушки в погонах» проходит в Воскресенске девять лет подряд, начиная с 2015 года. Ее родоначальником по праву считается Николай Хохлов. Старт соревнованиям дали после торжественного открытия и приветствия почетных гостей.

«В этом году мы сменили площадку места проведения, сделали ее на территории стадиона „Химик“ в центре города, чтобы участникам было удобнее добираться, удобнее с парковочными местами. Плюс подготовленная территория, большое количество спортзалов, стадион. Можно очень грамотно разместить этапы проведения», - отметил начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Воскресенск Михаил Бахтов.

Организаторы игры постарались, чтобы участницы смогли проявить все свои навыки. Девушкам предстояло пройти девять этапов.

«Основные этапы: огневой рубеж, историческая викторина, строевой смотр, снаряжение магазина, топография, воинские звания, РХБЗ, медицинская подготовка, разборка и сборка автомата. Здесь и патриотическое воспитание, и командообразование, и дети реализуют все свои способности», - рассказал директор военно-патриотического центра «Воин» Роман Изотов.

Честь городского округа Воскресенск на соревнованиях отстаивали две команды: «Пламя» из школы имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова и «Сокол» из лицея имени Героя Советского Союза Павла Стрельцова.

По итогам соревнований третье место - у команды «Ратник» из Электростали. Серебро и золото досталось девчонкам из Подольска.

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Школьники Воскресенск
16 апреля 2024, 09:45
Парк Талалихина в Подольске благоустроят к 2025 году
Медиасток.рф
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Субботник провели в парке Талалихина в Подольске. Также с жителями обсудили планы по благоустройству этого места отдыха. В 2025 году на территории в 20 гектаров обустроят пляж, места для прогулок и доступную среду для инвалидов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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Участниками субботника в парке Талалихина стали десятки неравнодушных жителей Подольска. Всем выдали перчатки, мешки для мусора, лопаты и грабли. Школьники, студенты, пенсионеры, общественники и волонтеры собрали старые листья, мусор, покрасили урны вдоль реки Пахры.

«Получилось совместить приятное с полезным. Традиционно во все времена в нашей стране проводили субботники в детских садах, школах, наших парках, общественных территориях. Сегодня мы пришли навести порядок в любимом месте горожан и обсудить с подрядчиками те новшества, которые ожидают парк Талалихина в текущем и следующем году», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Участники субботника ознакомились с проектом третьего этапа благоустройства парка. Обновления ждут лесную и пляжную зоны, ограниченные рекой и Парадным проездом. Там установят современное освещение, видеонаблюдение «Безопасный регион», зоны для спорта, тюбинга и детских игр. По просьбе участников клуба «Активное долголетие» также предусмотрят площадки для йоги. Работа начнется она с расчистки территории и демонтажа старых конструкций.

Один из важных пунктов благоустройства - доступность парка для инвалидов. Глава округа Григорий Артамонов попросил проектировщиков особенно проработать этот вопрос.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Участниками субботника в парке Талалихина стали десятки неравнодушных жителей Подольска. Всем выдали перчатки, мешки для мусора, лопаты и грабли. Школьники, студенты, пенсионеры, общественники и волонтеры собрали старые листья, мусор, покрасили урны вдоль реки Пахры.

«Получилось совместить приятное с полезным. Традиционно во все времена в нашей стране проводили субботники в детских садах, школах, наших парках, общественных территориях. Сегодня мы пришли навести порядок в любимом месте горожан и обсудить с подрядчиками те новшества, которые ожидают парк Талалихина в текущем и следующем году», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Участники субботника ознакомились с проектом третьего этапа благоустройства парка. Обновления ждут лесную и пляжную зоны, ограниченные рекой и Парадным проездом. Там установят современное освещение, видеонаблюдение «Безопасный регион», зоны для спорта, тюбинга и детских игр. По просьбе участников клуба «Активное долголетие» также предусмотрят площадки для йоги. Работа начнется она с расчистки территории и демонтажа старых конструкций.

Один из важных пунктов благоустройства - доступность парка для инвалидов. Глава округа Григорий Артамонов попросил проектировщиков особенно проработать этот вопрос.

Подольск Благоустройство Субботник Парки

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