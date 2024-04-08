Услугу по согласованию транспортных схем ускорили в Подмосковье

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«В процессе оптимизации услуги были упрощены требования к разработке транспортных схем. В частности, теперь не требуется предоставлять схему территориального планирования транспортного обслуживания Московской области в составе общей схемы», - отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Такие планы необходимы для утверждения проекта планировки территории и проекта межевания территории. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Транспорт» - «Документы».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Московской области существует огромный запрос на ремонт дорог - работа идет согласованно, с учетом обращений жителей.

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