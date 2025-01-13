Услугу по содержанию животных в питомниках оцифровали в Подмосковье

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, разрешение необходимо для содержания животных в полувольных условиях для сохранения их популяции. При этом они не должны быть занесены в Красную книгу или находиться на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

Получить документ можно по ссылке. Услуга бесплатная, ее предоставляют в течение 13 рабочих дней.

В прошлом году Минэкологии перевело в электронный вид еще три госуслуги. Среди них - выдача образовательным организациям свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности для подготовки трактористов, прием отчетности от водопользователей, а также выдача разрешений на использование объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам.