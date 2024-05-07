Услугу по оформлению соципотеки перевели в онлайн в Подмосковье

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«В Московской области упростили процесс подачи заявок на оформление льготной ипотеки. Специалисты, которые работают в нашем регионе и соответствуют критериям программы, получили возможность стать ее участниками онлайн», - отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Чтобы оформить соципотеку, необходимо авторизоваться на портале госуслуг, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы.

Напомним, программу «Социальная ипотека» проводят в Подмосковье с 2016 года. По ее условиям, заявителю предоставляют субсидию в размере 50% от стоимости жилья при оформлении первоначального взноса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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