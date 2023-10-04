Услугу по оформлению опеки над ребенком перевели в онлайн в Подмосковье

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«Теперь оформить предварительную опеку можно электронно, раньше опекуну необходимо было подавать документы очно в МФЦ. С начала года на оформление предварительной опеки уже подали заявления более тысячи жителей», - отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Предварительная опека длится полгода. За это время кандидат должен собрать необходимые документы для оформления постоянного опекунства.

Цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.

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