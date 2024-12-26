Услугу по наладке газового оборудования перевели в онлайн в Подмосковье

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов лично проверил, как в Звенигороде реализуется президентский проект «Социальная газификация». Новой точкой инспекции стал частный дом супругов Акимовых на Лесной улице.

Дом Александра Валентиновича и Елены Владимировны Акимовых подключили к газу осенью этого года. До этого семья отапливала помещение дровами. Заявку на подключение к газу они подали в марте этого года, летом разработали проект, а уже 5 ноября состоялся пуск газа.

«Александр Акимов последние пять лет работал психологом в „Российских железных дорогах“, а после выхода на пенсию полностью посвятил себя заботам о доме. Их дом на улице Лесная - это настоящее семейное гнездо. Уверен, что теперь, когда дом газифицирован в рамках президентской программы, семейные посиделки Акимовых станут еще уютнее и теплее», - поделился Андрей Иванов.

Помимо подключения газа, на участке Акимовых и на самой Лесной улице планируют дополнительные улучшения. За чашкой чая Александр Валентинович рассказал главе округа о проблеме с автомобилями, которые часто превышают скорость на их улице. Андрей Иванов поручил установить в этом месте искусственные неровности, чтобы обеспечить безопасность. Также из-за интенсивного движения грузовых машин просела почва, что привело к повреждению колодца напротив дома. Его тоже приведут в порядок.

Стоит отметить, что с 1 июня 2021 года по программе социальной газификации работы провели в 161 населенном пункте Одинцовского округа. За это время заключили 6275 договоров, построили 5202 газопровода до границ участков, и осуществили 3098 пусков газа. Специалисты проложили больше 242 километров газовых сетей. Сейчас строительство распределительных газопроводов продолжается в Звенигороде, Кубинке, деревне Сергиево и селе Каринское.