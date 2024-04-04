Услугу перераспределения земель упростили онлайн в Подмосковье
Цифровую услугу по перераспределению земельных участков упростили в Подмосковье. Теперь заявление на заключение соглашения поступает в личный кабинет проактивно.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, документ будет формироваться автоматически после постановки участка на кадастровый учет.
«В электронной форме услуги появилась возможность дать согласие на проактивное создание заявления на заключение соглашения.
Документ будет формироваться автоматически после постановки нового участка на кадастровый учет и определения его стоимости. Это позволит ускорить процесс оформления прав на вновь образованный земельный участок», - рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.
Перераспределение земель позволет изменить границы территории для создания большего или меньшего по площади участка. Услугой могут воспользоваться предприниматели, а также физические и юридические лица.
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