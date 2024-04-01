Услуги управления ЗАГС стали доступы в подмосковных МФЦ

«Благодаря тому, что все услуги ЗАГСа теперь можно получить в МФЦ, они стали гораздо доступнее для жителей Московской области. Ведь в центрах можно решить сразу несколько вопросов», - отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

В МФЦ предоставляют все услуги ЗАГСа, кроме торжественной регистрации брака. Жители могут получить повторные документы, зарегистрировать брак, рождение, смерть, расторжение брака, усыновление, удочерение и установить отцовство, а также внести изменения и исправления в документы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

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