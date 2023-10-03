Услуги по предоставлению соцпособия и помощи на погребение перевели в онлайн в Подмосковье

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В министерстве социального развития Подмосковья пояснили, что на единовременную помощь на погребение могут претендовать жители, которые оплатили похороны родственников. При этом, их доход должен быть ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Соцпособие на погребение могут получить жители региона, которые оплатили похороны умершего, не подлежавшего обязательному социальному страхованию. Это, например, временно не работающие граждане трудоспособного возраста или ребенок, родившийся мертвым после 154 дней беременности.

Цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.

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