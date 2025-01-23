Услуги Бюро технической инвентаризации стали доступны в МФЦ Лобни

Директор МФЦ городского округа Лобня Оксана Мельничук сообщила, что интеграция услуг Бюро технической инвентаризации в МФЦ позволит жителям получать весь комплекс услуг, связанных с недвижимостью и земельными участками.

Специалисты БТИ принимают посетителей с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45), в пятницу с 9:00 до 17:45 (перерыв с 13:00 до 13:45) и в субботу с 9:00 до 13:00 без перерыва.

Напомним, МФЦ Лобни находится в здании администрации города на улице Ленина, 21. Этим летом для удобства жителей у входа установили широкий пандус, а также увеличили количество окон с 11 до 18, что позволило значительно сократить время ожидания.