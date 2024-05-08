Услуга по замене газового оборудования появилась онлайн в Подмосковье

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«В нашем регионе в „цифру“ переводится все больше услуг. Уведомить газовую службу о предстоящей замене оборудования и вызвать специалиста теперь можно онлайн», - отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо заполнить электронную форму, в которую внедрен сервис предпроверки наличия лицевого счета в системе «АО Мособлгаз». Он позволит убедиться, что организация обслуживает абонента и направит мастера для проведения необходимых работ.

Ведомство рассмотрит заявление в течение трех рабочих дней и отправит ответ в личный кабинет на портале госуслуг.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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