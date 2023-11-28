28 ноября 2023, 11:25

Услуга по оформлению субсидии на ЖКУ вошла в топ-5 на прошлой неделе в Подмосковье

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Жители Подмосковья активно пользуются услугами регионального портала госуслуг. По информации министерства государственного управления, на прошлой неделе одной из самых востребованных услуг стало оформление субсидий на ЖКУ.

На первом месте по количеству поданных заявок за неделю - запись в кружки и секции. В пятерку лидеров также вошли выписка из домовой книги, оформление социальных карт, признание нуждаемости в социальном обслуживании и назначение субсидий на оплату ЖКУ.

Подать заявление на портал можно в удобное время через компьютер, смартфон или планшет. Кроме того, терминалы для доступа к госуслугам установлены в цифровых зонах всех МФЦ региона.

Электронные услуги в Подмосковье оказываются с 2012 года. За это время их перечень вырос до 300 наименований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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Госуслуги
28 ноября 2023, 11:58
Число обращений к властям снизилось в Подмосковье за неделю
Unsplash
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За неделю ЦУР Подмосковья принял 36,3 тысячи обращений жителей. Это на 16% меньше показателей прошлой недели.

Заявки от жителей поступают в ЦУР из разных источников: портала «Добродел», соцсетей, горячей линии губернатора и различных ведомств. Центр управления регионом анализирует сообщения и отслеживает работу исполнителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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ЦУР
28 ноября 2023, 11:46
Водитель «Мострансавто» Феликс Хагабанов помог заблудившемуся ребенку вернуться домой
АО "Мострансавто"
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Феликс Хагабанов выполнял свой последний рейс на автобусном маршруте № 453 из Люберец в Москву, когда на одной из остановок к нему подошел младший школьник и спросил, как проехать домой, в Люберцы. Сотрудник «Мострансавто» объяснил, какая нужна остановка и дал номер маршрута. Но на обратном пути шофер снова увидел этого одинокого испуганного ребенка.

«Закончил работу, еду обратно. Смотрю, а этот мальчик уже на другой остановке сидит, от которой автобусы до Люберец тоже не едут. Ребенок совсем маленький, лет семь или восемь, выглядел очень растерянным. Я остановился, подозвал его, расспросил. Оказалось, что у мальчика разрядился телефон, а номера родителей он не помнит. Уже поздний вечер, погода плохая. Предложил довести до станции Люберцы», - вспоминает Феликс Хагабанов.

По дороге в Люберцы выяснилось, что мальчик не очень хорошо знает свой адрес и не понимает, как вернуться домой. Тогда шофер решил проводить ребенка прямо до квартиры, предварительно сообщив обо всем в диспетчерскую.

«Я лет пять работаю по этому району, поэтому отлично его знаю. Мальчик не мог вспомнить номер своего дома, я начал задавать уточняющие вопросы. Так мне удалось вычислить адрес», - рассказал шофер.

Сотрудник «Мострансавто» проводил мальчика домой и рассказал его родителям, что случилось. Взрослые очень волновались, так как сын должен был вернуться еще в 17:00, а на часах было почти 21:00. Они поблагодарили Феликса Хагабанова за неравнодушие.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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Люберцы Дети Автобусы
28 ноября 2023, 11:45
Концерт в память о композиторе Владимире Бородине прошел в Домодедове
Телеканал «360»
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Концерт в память о композиторе из Домодедова Владимире Бородине прошел в зале санатория «Подмосковье». Гостем мероприятия стал друг композитора, народный артист России Лев Лещенко.

Лещенко спел песни Владимира Бородина на концерте в честь памяти композитора. С его репертуаром выступили и домодедовские артисты.

«Он был очень популярным музыкантом среди певцов. Может, эта популярность была не такая широкая среди зрителей, но то, что его любили музыканты, это точно», - сказал Лев Лещенко.

Телеведущий Андрей Малахов записал видеообращение и передал привет всем, кто был связан с домодедовским композитором. Он поблагодарил поклонников за то, что память о нем не угасает.

«Я как ведущий программы „Песни от всей души“ вижу, как нужны людям сегодня такие песни. А у Бородина их было действительно не мало», - сказал Малахов.

Композитор Владимир Бородин погиб в возрасте 52 лет в автокатастрофе в 2018 году. Концерты его памяти проходят в ноябре ежегодно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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Концерты Город Домодедово
28 ноября 2023, 11:37
Порядка 700 экспонатов собрали в Музее кукол в Кашире
Телеканал «360»
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Музей кукол в Кашире собрал 700 уникальных экспонатов — каждый со своей историей. Это куклы из Австралии, Китая, Индии и других стран.

Музей кукол располагается на 2-м этаже детской городской библиотеки. С экспонатами можно даже поиграть. Гордость музея - фарфоровая кукла, изготовленная в конце 19 века. Кроме того, большинство экспонатов музея задействуют в своих постановках участники «Театра экспромта».

«Двери нашей библиотеки всегда открыты для экскурсий, всевозможного общения, благотворительных подарков. Приходите в музей! Проведем экскурсию, ответим на вопросы, угостим вкусным чаем», - сказала заведующая городской детской библиотекой - филиалом «Библиотека-музей кукол» Ирина Селеменева.

Отметим, что при библиотеке работает кружок рукоделия «Кукольное царство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Музеи Кашира

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