Услуга по оформлению субсидии на ЖКУ вошла в топ-5 на прошлой неделе в Подмосковье

На первом месте по количеству поданных заявок за неделю - запись в кружки и секции. В пятерку лидеров также вошли выписка из домовой книги, оформление социальных карт, признание нуждаемости в социальном обслуживании и назначение субсидий на оплату ЖКУ.

Подать заявление на портал можно в удобное время через компьютер, смартфон или планшет. Кроме того, терминалы для доступа к госуслугам установлены в цифровых зонах всех МФЦ региона.

Электронные услуги в Подмосковье оказываются с 2012 года. За это время их перечень вырос до 300 наименований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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