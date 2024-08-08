08 августа 2024, 11:08

Условия для занятий спортом улучшат в поселке совхоза «Буденновец»

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Спортивный комплекс «Буденновец» в поселке одноименного совхоза посетил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. Он поручил улучшить условия для занятий спортом местных жителей.

Главе Дмитрова рассказали о том, что в комплексе «Буденновец» занимаются игровыми видами спорта, единоборствами и силовой подготовкой. Здесь работают несколько секций, в том числе по рукопашному бою и общефизической подготовке.

Пользуется популярностью и тренажерный зал. В основном, в него приходит молодежь. А жители почтенного возраста занимаются здесь по программам «Активное долголетие» и «Добрый час».

В комплексе есть конюшня и площадки для выездки и конкура. В секции по конному спорту занимаются иппотерапией с детьми из реабилитационных центров.

«Одной из важнейших задач для муниципалитета является сохранение и развитие доступного спорта. Важно, чтобы жителям любого населенного пункта нашего округа было удобно заниматься физкультурой и спортом недалеко от дома», - прокомментировал глава муниципалитета Илья Поночевный.

После осмотра комплекса глава Дмитрова поручил улучшить условия для спортсменов генеральному директору «Центра развития физической культуры, спорта и отдыха» Анастасии Малаховой и исполняющей обязанности начальника Управления физической культуры и спорта администрации округа Анне Стародубовой.

Отметим, что комплекс поселка входит в муниципальный «Центр развития физической культуры, спорта и отдыха».

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Спортсмены Активное долголетие Дмитров
08 августа 2024, 10:57
Школу и детский сад построят в ЖК «Героев» в Балашихе
«Главстрой Регионы»
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Жилой комплекс «Героев» продолжают строить в Балашихе. На его территории уже возвели детский сад на 250 мест и школу на 1320 учеников.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, сейчас на территории ЖК возводят школу, рассчитанную на 55 классов. В четырехэтажном здании монтируют коммуникации, ведут кровельные и другие работы. В учреждении обустроят спортивные залы, библиотеку, а на территории проведут благоустройство. Для жителей также построят еще один детский сад на 220 мест.

Сейчас рабочие проводят чистовую отделку квартир в 405-м корпусе. В разной стадии строительства находятся еще четыре жилых дома.

ЖК расположен рядом с Ольгинским лесопарком и железнодорожной станцией.

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Строительство Балашиха
08 августа 2024, 10:31
Социальные работники Орехово-Зуева напомнили о детских программах коррекции
Медиасток.рф
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Сотрудники Комплексного центра социального обслуживания Орехово-Зуевского округа напомнили о том, какие программы реабилитации они могут предложить детям. Это дидактические игры, специальные упражнения и графомоторика.

Коррекционные педагоги центра помогают детям с ограниченными возможностями здоровья преодолевать дефициты развития каждый день. Для этого они используют игры, знакомящие ребят со свойствами предметов окружающего мира, пальчиковые игры и упражнения на развитие внимания, памяти и речи.

Также социальные работники помогают развиваться ребятам творчески и занимаются с ними графомоторикой. К каждому воспитаннику проявляют индивидуальный подход.

В процессе активно участвуют и родители детей. Им также дают рекомендации и домашние задания. Кроме того, сотрудники центра проводят регулярную диагностику успехов ребят.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Орехово-Зуево
08 августа 2024, 10:27
Еще одна семья приобрела квартиру в Дзержинском по льготной программе
Министерство жилищной политики Московской области
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Молодая многодетная семья Лебедевых приобрела квартиру в Дзержинском по льготной программе

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Артем и Виктория Лебедевы воспитывают троих детей: 11-летнего Виктора, девятилетнего Льва и годовалую Варю. Все вместе они любят путешествовать на машине по России.

«Мы уже столько городов объездили: Нижний Новгород, Липецк, Геленджик, Анапа, Воронеж, Калуга. Большой семьей путешествовать на машине проще. К тому же это дает независимость. Всегда есть возможность составить собственный маршрут, задержаться в понравившихся местах», - рассказал Артем.

Раньше семья была вынуждена жить в «однушке», теперь они переедут в четырехкомнатную квартиру, где у каждого будет свои комната.

Принять участие в программе могут жители младше 35 лет, у которых нет собственного жилья. Подать заявку можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья Льготная ипотека
08 августа 2024, 10:20
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 8 августа
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла утром 8 августа. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Движение также затруднено на Калужском, Ленинградском, Варшавском, Носовихинском, Минском, Киевском, Боровском, Пятницком, Щелковском шоссе и на шоссе Энтузиастов. В региональном Минтрансе уточнили, что на дорогах зафиксировали 961 тысячу автомобилей, что на 1,8% ниже по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги

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