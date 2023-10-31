Усадьбу Тимохово-Салазкино отреставрировали в Видном
В советские годы на территории Тимохово-Салазкино размещался пионерский лагерь, а совсем недавно здесь провели масштабную реставрацию, превратив исторический усадебный комплекс в новую точку притяжения для жителей города и туристов.
Так, на месте бывших Тимоховских торговых рядов открылся фуд-корт и фермерский рынок, где можно приобрести свежую продукцию от местных производителей. Рядом работает ресторан и кафе-библиотека.
После трапезы посетители могут провести время в одной из мастерских, в музее или прогуляться по дорожкам благоустроенного усадебного парка.
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