Усадьбу Тимохово-Салазкино отреставрировали в Видном

Так, на месте бывших Тимоховских торговых рядов открылся фуд-корт и фермерский рынок, где можно приобрести свежую продукцию от местных производителей. Рядом работает ресторан и кафе-библиотека.

После трапезы посетители могут провести время в одной из мастерских, в музее или прогуляться по дорожкам благоустроенного усадебного парка.

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