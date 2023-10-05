Усадьбу Татищева отреставрируют в Солнечногорске

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Как рассказали в Главном управлении культурного наследия Подмосковья, усадьба связана с именем основоположника русской историографии Василия Татищева. В 1735 году его брат построил на погосте Рождество деревянную церковь, а в 1746 году общественного деятеля сослали в Болдино, где он прожил всю жизнь. Позже его сын Евграф возвел там усадьбу. Семья владела имением до 1915, после чего его продали Ю. Р. Трофимовичу.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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