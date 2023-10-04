Усадьбу Ляхово отреставрируют в Домодедове

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Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, инвестор арендовал усадьбу с годовой оплатой свыше 640 тысяч рублей. Ее площадь составляет 185,2 квадратных метра.

Срок реставрации по договору не превысит семи лет. После работ арендатор будет выплачивать ставку в размере один рубль за квадратный метр.

По словам победителя торгов Алексея Ольхового, скоро на объекте начнутся научно-исследовательские работы с реставраторами, после чего проведут консервационные и противоаварийные работы и закроют контур здания.

«Если говорить о сроках, то на эскиз с проектированием примерно уйдёт два года, и далее приступим к реставрации. Усадьбу планируем восстановить, как туристический объект, и также уверен, что кинорежиссеры вдохновятся территорией усадьбы для съемок фильмов», - сказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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