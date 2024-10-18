18 октября 2024, 19:30

Усадьбу Кузнецова в Долгопрудном внесли в перечень охраняемых объектов

Главное управление культурного наследия Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Главное управление культурного наследия Московской области внесло усадьбу Кузнецова в перечень особо охраняемых объектов регионального значения. Архитектурный ансамбль с главным зданием, парком и историческими постройками расположены в Долгопрудном.

Как рассказали в ведомстве, на сегодняшний день от усадьбы сохранились главный дом, практически разрушенное кирпичное здание английских конюшен и фрагменты рядовых и аллейных посадок лип и девственниц, которым от 130 до 250 лет.

К сожалению, не сохранились плодовый сад, парк, беседки, фонтаны, оранжерея, пруд, скотные дворы, ипподром с наблюдательной вышкой и другие постройки.

В 1934 году началось строительство канала имени Москвы, который перерезал историческое течение реки Клязьмы и часть бывших усадебных земель затопило.

Во втором половине XX века на территории усадьбы Московский камнеобрабатывающий комбинат разместил главном доме профилакторий для работников.

В начале XXI века снесли оставшиеся исторические постройки, а главный усадебный дом забросили.

Ведомстве подчеркнули, что утверждение предмета охраны объекта культурного наследия позволит сохранить ансамбль усадьбы с парком и историческими постройками, а также приспособить их для современного использования.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Памятники Долгопрудный
18 октября 2024, 20:56
Всероссийский день ходьбы отметили в Подмосковье 18 октября
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Всероссийский день ходьбы отметили 18 октября в Подмосковье. Главной площадкой для любителей спорта стал парк культуры и отдыха в Чехове.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, на старты вышли ученики спортивных и общеобразовательных школ, воспитанники училища олимпийского резерва, а также члены клуба «Активное долголетие».

Для участников подготовили дистанции на территории парка, а опытные спортсмены провели мастер-классы по спортивной ходьбе для начинающих.

Мероприятие провели в рамках программы Олимпийского комитета России «Олимпийская страна» и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Школы Чехов Активное долголетие
18 октября 2024, 20:44
Более 30 дворов благоустроили в Одинцовском округе
Читайте нас в: Google Новости
Тему благоустройства дворовых территорий обсудили на еженедельном совещании в администрации Одинцовского городского округа. Работы уже завершили на 36 площадках муниципалитета, на восьми установят малые формы.

Сейчас в Одинцовском городском округе полностью обустроили пешеходные дорожки, так называемые «народные тропы». Кроме того, в этом году запланировали ремонт асфальтового покрытия в 18 дворах. Работы по 11 адресам уже завершили, в то время как на семи адресах рабочие еще трудятся. На большинстве оставшихся объектов сроки сдачи работ вышли из-за проблем с подрядчиками.

Глава округа Андрей Иванов отметил, что необходимо усложнить конкурсную документацию. Это поможет привлечь более компетентных и опытных специалистов, которые смогут качественно и быстро выполнять работы.

Он поручил установить на проблемных участках информационные стенды для жителей, с описанием причин задержек и дат окончания ремонта.

Стоит отметить, что на 36 детских площадках работы завершили, на восьми - в ближайшее время установят малые формы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Благоустройство Ремонтные работы
18 октября 2024, 19:32
Спортсмены из Можайска победили на всероссийском турнире по самбо
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
Читайте нас в: Google Новости
Воспитанники школы олимпийского резерва из Можайска успешно выступили на межрегиональном турнире по дзюдо среди спортсменов 2009–2010 годов рождения. Они привезли с соревнований медали.

Соревнования прошли в Туле. Ребята из Можайска выступили под руководством заслуженного тренера России Валерия Нагулина.

Победителем в весовой категории 90 килограммов стал Кирилл Ребров. В весе 63 килограмма лучшей стала Полина Макаева.

Софья Максимова и Екатерина Красноусова заняли второе место. «Бронзу» команде принесли Кирилл Тарасов и Артем Коньков.

Отметим, что до этих соревнований самбисты из Можайска уже становились победителями Первенства ЦФО по самбо среди юношей и девушек до 15 лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Можайск
18 октября 2024, 19:31
Директор энерготехникума в Шатуре получил премию от губернатора Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Виталия Давыдова из Шатуры наградили премией губернатора «Лучший по профессии». Его отметили как лучшего руководителя образовательной организации.

Директор образовательного учреждения Шатуры стал лучшим в номинации «Социальное партнерство». Виталий Давыдов руководит Шатурским энерготехникумом с 2022 года.

В техникуме работают программы сотрудничества и социального партнерства. Здесь ведут подготовку специалистов для различных предприятий и организаций сферы энергетики.

Студенты и преподаватели учреждения регулярно участвуют в социальных акциях. К примеру, в прошлом году в техникуме сделали несколько печек-буржуек для отправки в зону СВО, восстановили УАЗ для нужд фронта.

Кроме того, работают в техникуме программы трудоустройства студентов. С учреждением сотрудничают ведущие предприятия Шатуры и всей страны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Награды Шатура Образование

Новости по теме