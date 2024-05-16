Усадьбу Эйлера в Волоколамске отреставрируют в 2024 году

Как рассказали в ведомстве, специалисты отреставрируют фасад и старинные фрески в церкви.

Церковь Скорбящей Божьей Матери в усадьбе Эйлера построили на месте построенной ранее деревянной. Ее освятили в 1767 году, а 1802 году церковь украсила цилиндрическая двухъярусная колокольня. После реконструкции в 1882 году боковые приделы храма объединили, под южную часть пристройки поместили фамильный склеп владельцев имения Эйлеров.

В 1894 году архитектор Родионов заключил, что постройка находится в аварийном состоянии и стилистически не соответствует храму. Тогда по просьбам верующих колокольню решили перестроить.

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