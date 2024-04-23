Усадьба Горенки станет центром областного субботника в Балашихе
Центральной площадкой для общеобластного субботника в Балашихе станет территория усадьбы Горенки. Он состоится 27 апреля.
Усадьбу Горенки выбрали неслучайно. Летом здесь начнутся работы по благоустройству лесной территории.
Апрель в Подмосковье - месяц чистоты и порядка. Уборкой и благоустройством занимаются во всем округе. Этим занимаются все коммунальные службы Балашихи, жители и предприятия города. На многих участках уже убрали мусор, покрасили скамейки, ограждения, детские площадки, наносят дорожную разметку.
«У нас много активных жителей, инициативных групп, которые очень активно принимают участие в уборке. По факту, в первой половине месяца, мы убрали все дворовые территории. Субботники в Балашихе проводятся, и на общественных пространствах города, и на лесных территориях», - сказал заместитель главы администрации Балашихи Максим Сидоркин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.
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