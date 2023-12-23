Уроженец Люберец Сергей Агаджанян попробует установить рекорд России по сценическому экстриму

В павильоне № 75 у стенда Ставропольского края 5 января атлет Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», представит город-курорт Кисловодск. Вместе с ним будет выступать Сергей Чуприн - рекордсмен мира по силовым номерам.

Главная цель Агаджаняна - установить рекорд России по сценическому экстриму, выступая на протяжении более 10 часов с краткими перерывами. Он планирует продемонстрировать различные активности и провести мастер-классы. Спортсмен намерен разрушить более 70 предметов, а также провести не менее пяти мастер-классов по скручиванию сковородок.

Кроме того, в течение дня он совершит не менее семи проходок с моделями на плечах, а также надует до разрыва медицинские грелки. Все рекорды Сергея Агаджаняна признаются организацией World Strongman.

«Уверен, что Сергей справится и с этой непростой задачей, как и в предыдущие разы! Кисловодск вместе с ним!» - прокомментировал предстоящую попытку глава города-курорта Кисловодск Евгений Моисеев.

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